SOS Mar Menor, otra vez

Está comprobado que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Por eso es tan importante recordar los errores del pasado, aprender de ellos y conservar ese conocimiento en nuestra memoria colectiva.

Hoy sabemos que la contaminación incontrolada puede hacer colapsar un ecosistema único como es el Mar Menor. Único por sus valores ambientales, turísticos y, sobre todo, su enorme valor sentimental. Ese mar forma parte de mi vida y los recuerdos de cientos de miles de personas que se han bañado en sus aguas, han contemplado una puesta de sol o han admirado su belleza.

Parecía eterno durante nuestra infancia, pero hace apenas unos años estuvimos a punto de perderlo. Y todavía hoy sigue extremadamente frágil porque quien tenía la obligación de protegerlo no lo hizo.

La Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, aprobada durante el Gobierno socialista de Carlos Collado en 1987, que contemplaba medidas sobre ordenación urbanística, construcción y control de vertidos, fue recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y fue derogada definitivamente cuando Ramón Luis Valcárcel llegó al Gobierno regional. De aquellos barros, estos lodos.

La primera sopa verde, provocada por la entrada masiva de nitratos procedentes de la agricultura, llegó en 2016. Se repitió en 2017 y 2018. Mientras tanto, el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba que el Mar Menor estaba «mejor que nunca» y anunciaba incluso que Pablo Casado se daría un chapuzón para demostrarlo. Nunca lo hizo.

En 2019 llegó la primera gran mortandad de peces. Esta vez ya no pudieron negar lo evidente: miles de turistas grabaron y difundieron las imágenes de toneladas de peces y crustáceos agonizando en las orillas durante el puente del Pilar.

López Miras tuvo entonces que cambiar el relato. Pasó de minimizar el deterioro a buscar culpables a los que atribuir su propia dejación de funciones. Llegó incluso a responsabilizar de la situación a «la sociedad en su conjunto en los últimos 60 años».

Pero la sociedad civil dijo basta. Más de 55.000 personas salieron a las calles de Cartagena en defensa del Mar Menor y volvieron a hacerlo en Murcia en 2021, tras un segundo episodio de mortandad. 70.0000 ciudadanos y ciudadanas respaldaron además la Iniciativa Legislativa Popular que permitió reconocer personalidad jurídica al Mar Menor y su Cuenca, dando lugar a una ley promulgada en septiembre de 2022. Siendo el primer ecosistema de Europa en recibir derechos.

Mientras tanto, el Gobierno de España asumió un compromiso decisivo. En 2019 presentó la Hoja de Ruta del Mar Menor, antecedente del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor (MAPMM), que ya contempla una inversión de 675,05 millones de euros, con 588,13 millones movilizados y 110,1 millones ejecutados.

Y no hablamos simplemente de retirar peces muertos o limpiar playas de biomasa. El MAPMM incluye la restauración del ecosistema, la recuperación de humedales y biodiversidad, inversiones en saneamiento y depuración y la histórica restauración de la Sierra Minera de Cartagena. Se actúa, de forma eficaz, para reducir factores de riesgo donde los que tenían la responsabilidad de hacerlo nunca lo hicieron.

¿De qué sirve todo ese esfuerzo si, al mismo tiempo, el Gobierno de López Miras rebaja las consecuencias para quienes incumplen las normas destinadas a proteger la laguna?

El Gobierno regional ha estado años sin desarrollar la Ley del Mar Menor porque nunca le ha preocupado la situación de la albufera. Prueba de ello es que el PP dio, la semana pasada, un nuevo paso atrás en la Asamblea Regional. Aliándose con dos tránsfugas de ultraderecha, ha aprobado una reforma de la Ley del Mar Menor que elimina una de las consecuencias previstas para quienes cometen infracciones graves o muy graves: perder durante dos años el derecho a obtener ayudas públicas de la Comunidad Autónoma. Eso no es defender al sector agrario. Es abrir la puerta a otro desastre, premiando al infractor y perjudicando a quienes cumplen las reglas y hacen las cosas bien.

Desde el PSRM no vamos a tolerar esta regresión. Utilizaremos todos los instrumentos políticos y jurídicos a nuestro alcance, incluido el impulso de una reforma del Estatuto de Autonomía que blinde la protección del Mar Menor y evite que su futuro dependa de caprichos políticos u oscuros intereses.

No podemos permitir que todo lo aprendido y todo el esfuerzo realizado como sociedad y como Estado quede en agua de borrajas.

No vamos a consentir que vuelvan a matar nuestro Mar Menor.