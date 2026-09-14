El PP defiende España mientras Sánchez se arrodilla ante Marruecos

Han pasado más de 45 días. Más de 45 días de zozobra y sufrimiento de los españoles que viven en Ceuta, abandonados vergonzosamente por un Gobierno que debería defenderlos. Los días 30 y 31 de julio nuestro territorio sufrió una invasión ordenada y planificada de más de 80.000 personas, con el objetivo de desestabilizar Ceuta y, por tanto, España y la Unión Europea. Un día antes, y según los informes desclasificados por el propio Gobierno de Sánchez quizá con el objetivo de controlar daños, el CNI alertó al Ejecutivo central y a Marruecos de ese asalto masivo. Ante ese aviso, el régimen marroquí dejó abierta la frontera, el Gobierno socialista dejó indefensa a Ceuta y Sánchez se fue de vacaciones, no sin que antes nos recomendara un ‘playlist’ con sus canciones favoritas en ‘Tik Tok’.

¿Y qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez durante todo este tiempo? En primer lugar, no parar de mentir a los españoles; en segundo lugar, abroncar e insultar a los ceutíes, que cometen el pecado de defender con valentía su españolidad; en tercer lugar, exhibir una bochornosa sumisión a Marruecos, responsable de la invasión por acción u omisión, y, a la vez, señalar de forma delirante culpables tan variopintos como Israel, Rusia y una especie de internacional tecno-ultraderechista; en cuarto lugar, proyectar al mundo una imagen de España de tercera división, de un país incapaz de proteger sus fronteras, que son también de la Unión Europea; y, en quinto lugar, transmitir irresponsablemente una desconfianza letal hacia nuestros servicios de Inteligencia pese a que, ellos sí, cumplieron perfectamente con su cometido.

Por desgracia, si algo viene demostrando este desgobierno es que externaliza siempre la culpa y la responsabilidad. Como con el covid, la dana de Valencia, el apagón, el accidente ferroviario de Adamuz, incluso el problema del acceso a la vivienda. Nunca es responsable de nada y los culpables siempre son otros, en especial el Partido Popular. En el caso concreto de Ceuta, resulta lamentable que Sánchez pidiera a los ceutíes que se resignaran y asumieran lo que él definía como realidad estructural. La única realidad estructural es la deserción y rendición de un Gobierno en descomposición.

Un desgobierno que no ha articulado en Ceuta ninguno de los frentes que cualquier Gobierno digno de tal nombre hubiera puesto en marcha para defender las fronteras y la posición internacional de la Nación: ni una acción diplomática seria en relación con Marruecos, ni un refuerzo policial y militar notable, serio y disuasorio, ni la habilitación de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad ciudadana.

Ante la inacción del Ejecutivo de Sánchez, un Gobierno del Partido Popular haría todo lo que un Estado debe hacer para defender su soberanía, proteger su territorio y garantizar sus fronteras. Y a través de tres líneas fundamentales: decir la verdad, expulsar a los asaltantes y proteger las fronteras. Marruecos tiene que saber que España es un país que se defiende, y también que si se juega con su integridad territorial las consecuencias pueden ser económicas y de todo orden. Porque España no es una ONG, sino un Estado de Derecho que no renuncia a la fuerza legítima cuando es necesario para defender la ley, la libertad y sus fronteras.

Mientras Sánchez calla y se pone de rodillas ante Marruecos, ha tenido que salir el Partido Popular, con el presidente Feijóo a la cabeza, a defender a los ceutíes y a los melillenses y dejar claro que Ceuta y Melilla son y serán siempre españolas y que en ningún caso serán objeto de negociación alguna. Por supuesto que debe haber una relación leal y de vecindad con Marruecos, pero amparada siempre en la legalidad, en la transparencia y en la reciprocidad.

No abandonaremos jamás a los ceutíes, que están manteniendo en pie nuestras fronteras y defendiendo con coraje a España y también a Europa. En el Partido Popular sí tenemos claro que nada está por encima de la defensa de España.