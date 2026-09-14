A nadie le escapa que la gente está cansada de los políticos de siempre. Y con toda la razón. Llevamos demasiado tiempo viendo cómo la política se ha convertido en un espectáculo de trincheras —pagado con dinero público— en el que sus actores solo piensan en poner zancadillas y dar codazos a los demás, olvidándose de que no han sido elegidos para eso, sino para solucionar los problemas reales de los ciudadanos que se levantan cada mañana para trabajar.

Esa es la política inútil. La que está encerrada en las sedes de los partidos, la que solo busca complacer al líder de turno para volver a ir en la lista electoral, la que calcula cada paso en función de las encuestas y la que prefiere bloquear una buena idea antes que admitir que la ha propuesto el rival.

Pero frente a ese circo diario, existe otra forma de hacer las cosas: la política útil. Por eso, desde que mi compañera Virginia Martínez y yo pasamos al Grupo Mixto en la Asamblea Regional nos marcamos una premisa muy clara: conseguir mejoras tangibles para nuestra tierra. Y los resultados están ahí. Siendo solo dos diputados de cuarenta y cinco, en unos pocos meses hemos demostrado que no hace falta un ejército de parlamentarios para cambiar las cosas cuando se tienen las ideas claras y la firme convicción de servir a la gente.

En este poco tiempo, hemos logrado que la Asamblea apruebe medidas de enorme calado: una resolución para frenar la presión fiscal, eliminar el déficit crónico y contener la desorbitada deuda en los próximos presupuestos; una partida de 3 millones de euros para la ansiada reconstrucción de la catedral de Cartagena; un plan a seis meses para modernizar nuestros polígonos industriales; y la ampliación hasta los 16 millones de euros del fondo de contingencia para apoyar a nuestros agricultores golpeados por fenómenos meteorológicos adversos.

Sin embargo, los avances más determinantes han venido con dos asuntos fundamentales. El primero, haber posibilitado sacar adelante el decreto ley regional de vivienda asequible y lograr que se tramite como proyecto de ley, para poder mejorarlo mediante enmiendas en la Cámara. Garantizar el acceso al hogar no es una cuestión ideológica, es una necesidad urgente.

Y, el segundo —que no hubiese sido posible sin el apoyo de las principales organizaciones del sector agroalimentario, a las que transmito nuestro agradecimiento—, haber conseguido aprobar la tramitación de un proyecto de ley para reformar la Ley del Mar Menor. Sin nuestros dos votos, hubiese sido imposible modificar un solo punto de esa ley en lo que resta de legislatura.

Sabemos perfectamente que la propuesta del PP dista mucho de ser la ideal, pero era imprescindible dar este primer paso para abrir el debate parlamentario y poder proponer enmiendas que corrijan, al menos, una injusticia clamorosa. No podemos tolerar por más tiempo el disparatado régimen sancionador actual, que castiga al sector agropecuario de nuestra Región de forma absolutamente desproporcionada en comparación con cualquier otro lugar de España por cometer la misma infracción. Proteger nuestra albufera es una prioridad de todos, pero jamás a costa de pisotear y criminalizar injustamente a quienes nos dan de comer. Nuestro sector primario necesita certidumbre y soluciones reales, no leyes ideológicas diseñadas desde chiringuitos o despachos alejados de la realidad.

La política útil consiste en esto: en sentarse a negociar, en tener la capacidad de presentar propuestas sensatas, viables y realistas y, sobre todo, en saber llegar a acuerdos. Bloquear por bloquear para intentar arañar un puñado de votos es una absoluta irresponsabilidad. Mientas otros prefieren atrincherarse en el «no a todo» para intentar desgastar al adversario, nosotros demostramos que la verdadera firmeza consiste en construir y pactar avances concretos. El trabajo de los políticos no se mide por los discursos grandilocuentes en los mítines, sino por los logros alcanzados en el Boletín Oficial.

Pero la democracia tiene algo maravilloso, y es que cada cuatro años la palabra la tienen los ciudadanos. Ellos sabrán valorar quién vino a servir a su partido y quién vino a cumplir sus promesas y a conseguir cosas útiles de verdad. Porque la única política verdaderamente útil es la que se traduce en hechos y no en mera palabrería populista carente de toda utilidad. Por eso seguiremos dejándonos la piel con valentía y rigor para conseguir resultados reales. Nuestra única prioridad seguirá siendo demostrar que con trabajo, firmeza y sentido común se pueden lograr grandes avances para nuestra Región.