Cecilia y los samurais

Hace unas semanas se cumplió el cincuenta aniversario de la muerte de la joven cantante Cecilia. Valiente, llena de frescura e ingenio fue una talentosa cantautora en la senda de los inspirados Aute, Serrat o Sabina, más que en la de los fosilizados Llach, Bonet o Raimon. De sus canciones destaco Un ramito de violetas, dedicada al sufrimiento de la mujer en algunos matrimonios y a dar relieve en su inquieta voz a esa variante de amor romántico que es el amor secreto.

Muchos años antes y a océanos de distancia se encuentra una peculiar alabanza del amor secreto en las enseñanzas de Yamamoto Tsunetomo, recogidas en el clásico japonés Hagakure, en español Oculto por las hojas, escrito a principios del siglo XVIII. Fue la guía de comportamiento de los antiguos guerreros samurai, que siguió vigente hasta el siglo XX. Se temió, después de la Segunda Guerra Mundial, que el libro fuera censurado o prohibido por los ocupantes norteamericanos. En él se puede leer: «La forma suprema de amor es en secreto. Una vez que se revela, pierde la fragancia y se queda pequeño. Suspirar por el ser amado, morir sin ni siquiera pronunciar el nombre del amado, he ahí la esencia del amor».

El amor secreto

El polémico autor moderno Yukio Mishima, atormentado por el abandono de los usos tradicionales en el Japón contemporáneo, eligió el amor secreto como uno de los temas destacados en su comentario sobre la vigencia de Hagakure (La ética del samurai en el Japón moderno, Alianza). Mishima reivindica esta enseñanza, como otras muchas tradiciones, porque el amor, cuando se expresa, disminuye su tamaño e intensidad. El amor verdadero sería el que se guarda y se lleva a la tumba. Tal vez, el que en la canción de Cecilia vivían sus protagonistas de dos formas diferentes.

Argumentaba Mishima que los amantes cuando se declaran no poseen el valor necesario para superar cualquier obstáculo, ni la pasión revolucionaria por cambiar la moral de la sociedad, ni el significado simbólico que abarca el placer de la posesión. Según él, han perdido el horizonte ilimitado de los sentimientos y la capacidad de idolatrar a la persona.

También en el siglo XX, la filósofa y politóloga Hannah Arendt desde una perspectiva próxima a la del autor japonés, pero no idéntica, señala a la intimidad como el lugar donde surge y se cría el amor que, cuando es pronunciado en público se desvirtúa y adopta de forma instrumental y obligada, el lenguaje, ritos y protocolos sociales. Los pensamientos y deseos privados se transforman cuando se dan a conocer y el amor muere o se extingue al ser mostrado en sociedad, donde todo se puede ver y oír y se da más importancia a la apariencia que a la esencia de los sentimientos. En cambio, lo que permanece oculto no pierde profundidad.

El amor romántico

Todas estas consideraciones caen lejos del amor romántico predominante, no exento de un potente empuje comercial, que exige a sus protagonistas comunicarlo cuanto antes a allegados y extraños y necesita difundirse a los cuatro vientos a través de todos los medios posibles, incluyendo las redes sociales. Por no hablar de las declaraciones y peticiones de matrimonio ante estadios abarrotados de atónitos asistentes o durante espectáculos televisivos seguidos en directo por millones de espectadores. Continúa, a veces, con celebraciones nupciales de varios días, en las que los asistentes son sorprendidos y agasajados con banquetes y amenidades diversas.

Existen muchas formas de amor romántico y todas no necesitan altavoces. El amor secreto es una de ellas, tan digna o más que otras. Y, según cantaba Cecilia, incluso cuando no se declara puede hacer feliz a su manera a algunas personas.