Impuesto revolucionario y puestos a dedo en La Glorieta

El actor Javier Bardem, que está haciendo bolos por distintos programas a raíz de su película El ser querido, dijo el otro día en 'La Revuelta', preguntado sobre el dinero que poseía (unas de las típicas que suelen hacer), que no tenía tanto como la gente creía y que tenía más de lo que había soñado cuando era adolescente. Una ingeniosa frase, para esquivar la realidad de su cuenta bancaria, que se puede aplicar en otros órdenes y contextos. Salvando las distancias, esa misma afirmación se puede poner encima de la mesa cuando se trata de los cargos a dedo o personal de libre designación que están bajo el manto de los políticos.

Estos perfiles profesionales en tiempos fueron muy ansiados porque suponía jugar en otra liga, tener ciertas prebendas e ingresar unos buenos emolumentos. Sin embargo, la realidad en estos momentos es bien distinta y no es tan ideal como la gente cree (ahí cobra sentido la frase de Bardem). Tanto es así, que actualmente es casi mejor ponerse de perfil cuando se recibe ‘el llamado’ de un político o política para ponerse bajo sus servicios. Horarios extendidos durante toda la semana (el 24-7 se ha impuesto en estos trabajos), nulas vacaciones, trabajo a destajo y una cierta sumisión ante personas que tienen mando y que cuenta con falta de escrúpulos y también de educación.

Y tampoco el sueldo, en algunos casos, es para tirar cohetes si se tiene en cuenta el músculo laboral que tienen que emplear y la falta de vida personal a la que están sometidos. Nada que ver con las condiciones en que trabajan los funcionarios, por compararlos con un estatus similar dentro de las administraciones, o las condiciones con las que antaño funcionaban los eventuales, a los que se respetaba e incluso se les hacía la ola.

En el Ayuntamiento de Murcia esa especie de ‘moderna mina’ es el pan nuestro de cada día en lo que respecta a cargos de libre designación, sobre todo los que están más cerca del Gobierno local y sus concejales. La Corporación acaba de estrenar el nuevo curso político tras las vacaciones estivales y el cambio en la alcaldía capitalina de la mano de Rebeca Pérez, que ya ha cumplido más de cien días en el cargo (tomó posesión del bastón de mando el 22 de mayo) y que ha tenido que sortear alguna que otra crisis.

La alcaldesa, con la Fuensanta y en Cabezo de Torres Rebeca Pérez lo está disfrutando y está recibiendo en los últimos días distintas distinciones. El viernes recibió la medalla como miembro de la corte de Damas de la Fuensanta mientras que en Cabezo de Torres fue entronizada como Mayordoma de Honor de las fiestas. La alcaldesa sigue así la estela del fallecido Ballesta, que en 2015 fue nombrado miembro de la Real Hermandad de Caballeros de la Fuensanta recibiendo su medalla. El compromiso, el mismo en ambos casos: cuidar, servir y acompañar a 'la Morenica', una promesa que llegará a su máxima expresión en la Romería este martes.

De su total confianza

Una de las decisiones más valientes que adoptó fue contratar a Pedro Martínez, que era concejal de Promoción Económica en Salamanca, como coordinador, creando un puesto nuevo con la anulación de otro puesto que estaba vacante. El exedil salmantino no se resistió a la llamada de Rebeca a la que le une un pasado de trabajo en Nuevas Generaciones, esa máquina de los populares de hacer cachorros para su causa.

De su total confianza, es el que en estos momentos ejerce de mano derecha y ha ejecutado decisiones que han dejado boquiabiertos a determinados concejales. Ha despedido a dos personas de libre designación en lo que supone una primera purga a la que seguirán otras (parece que tiene una lista de prescindibles). Uno de ellos llevaba prensa en distintas concejalías y el otro es una persona muy cercana a los populares de toda la vida, incluso a la alcaldesa y a su primer teniente de alcalde, Pepe Guillén, por lo que la sorpresa ha sido todavía mayor. Se trata del que fuera hasta ahora coordinador de Transformación Digital, que entró en ese desempeño con el fallecido alcalde José Ballesta, con el que mantenía una estrecha relación a través de otros cargos de libre designación.

No es la primera vez que desde la alcaldía se hacen cambios. Los hizo Ballesta con determinados perfiles heredados del regidor Miguel Ángel Cámara y lo hizo el socialista José Antonio Serrano con varias de sus personas de confianza, de las que prescindió por órdenes superiores del partido, unos cambios que nunca son explicados públicamente y que, a veces, como en el caso del alcalde del PSOE, fue peor el remedio que la enfermedad.

En estos momentos, en la Glorieta miran de reojo al nuevo asesor de la alcaldesa, que ha inaugurado una nueva etapa y que prácticamente ya está trabajando en clave electoral, puesto que las elecciones municipales son en mayo de 2027. En ese contexto, ha habido ya alguna que otra contratación y existe el runrún de que aportan cierto apoyo monetario para sufragar los gastos que conllevará hacer campaña, una especie de ‘impuesto revolucionario’ que aportan sin que de momento ninguno se haya quejado públicamente. Nada nuevo bajo el sol si se compara con lo que lleva haciendo desde hace tiempo el Ejecutivo regional con sus cargos a dedo o eventuales, que también entregan ese tributo mes a mes.

Hay partidos que tienen totalmente estandarizado lo de contribuir a la contabilidad interna y lo vocean a los cuatro vientos sin problema. E incluso se ha dado el caso en el Ayuntamiento de Murcia de concejales que han aportado miles de euros para sufragar gastos de campaña, alguno teniendo que recurrir a préstamos bancarios. La frase de Javier Bardem, por tanto, es fácilmente aplicable a la política y a sus acólitos. Por nadie pase.