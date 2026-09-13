Cuando Melina Mercouri cantaba Ta pedia tou Pirea hablaba de que no sabía qué hombre iba a amar aquella noche pero que desearía tener uno, dos, tres, cuatro hijos que fueran de mayores levendes, hermosos hombres honestos que vivieran con coraje la vida, nada que ver con la versión española de esa misma canción de Los Cinco Latinos: un twist du-du-a ñoño que habla de uno, dos, tres remos en el mar, de niños que van de la mano hablando de un futuro amor. La voz de Estela Raval es en esa versión tan argentina, por clara y por bonaerense, como profunda la de Mercouri, que parece que se ha tomado una coñá y un paquete de Ducados para que le rasquen las palabras en la garganta. En cualquier caso el timbre es el adecuado para cada letra y cada canción tiene su gracia. Si la de Mercouri me ha acompañado toda la vida y me sume en una serena melancolía, La de Los Cinco Latinos me ha animado estas últimas mañanas y ya se sabe que a sonrisa regalada, no le mires la razón, no vaya a ser desdentada.

Según Santiago Abascal, Pedro es el malo, el vampiro en su novela, el gran tirano. “Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de ese modo en la mente de cualquiera”, que cantaría la Lupe. Todos sabemos lo que le gusta un buen dramón al lider de VOX, con su dosis de aspaviente, acompañado de atrezzos varios, imaginándose como un tercio de Flandes o poniéndose de puntillas para no salir bajito en la foto. En la última comparecencia del Congreso, sobre Ceuta, usó unas cuartillas que deletreaban la palabra traidor mientras Sánchez hablaba. Antes de ver la paja de la traición en el ojo ajeno lo que debería hacer Abascal en particular y la derecha en general es dejar de ponerse de rodillas ante el gramófono de los intereses de EE.UU. e Israel, que parecen el perrito de La Voz de Su Amo y no vale cualquier cosa para acabar con un Gobierno.

Ante esa misma crisis de Ceuta el Ejecutivo ha cantado su canción con dudas, empeñado racionalmente en no emborronar demasiado la relación con Marruecos y al final ha acabado el CNI a los pies de los caballos, en parte por méritos propios, y con la única dimisión, por ahora, del jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta.

Los ciudadanos tenemos muchas críticas a la gestión de esa crisis y preguntas que tendrían que contestarse con este Gobierno o con el que venga, siendo la principal ¿qué hacemos con Marruecos? Con esa pregunta de fondo la convocatoria de las demostraciones de solidaridad con Ceuta tenían buena música pero la letra que ha sonado no acompaña: si somos solidarios con Ceuta y el Gobierno ha reaccionado tarde ¿por qué no acogemos a los menores no acompañados que están ahí? ¿Cómo es posible que permitamos que se quemen tiendas de refugiados? ¿Qué hemos hecho para permitir que uno de nosotros pensara que es una buena idea pegarle un perdigonazo a un niño migrante? ¿De verdad esa es la versión de España que queremos cantarnos?