Esas personas que no van solo a su vida y te regalan momentos

Hay regalos que se abren y regalos que ya vienen abiertos. Los primeros suelen ir envueltos y llevar una cinta roja atada con un lazo por arriba. Los segundos no pesan ni tienen precio escrito ni admiten devolución, pero pueden durar para toda la vida y no terminar olvidados en un cajón o en el cubo de la basura: Son los momentos.

Lo mejor que se puede regalar son momentos. Me gustan mucho esas personas que no van solo a su vida y se detienen un poco en la tuya y te regalan momentos. Conozco a algunas de ellas y son muy especiales para mí. Regalarle un momento a alguien es entregarle una porción irrepetible de existencia, algo muy único que se quedará para siempre en tu interior y que quizá por eso tenga valor. Una tarde de mayo se marcha para siempre, pero si decidimos pasarla junto a alguien, le estamos regalando un pedazo de nuestra única vida. «¡La vida, qué cuarto de hora más pequeño!», como diría Gloria Fuertes.

Se puede regalar una mañana

Se puede regalar una mañana tranquila a alguien que lleva demasiado tiempo viviendo deprisa, con estrés, acompañarlo a comprar una caja de bombones o a ir a Correos a depositar una carta y quedarte a hablar con él en una terraza de moda hasta que el día pierda su aspecto de obligación o de lunes.

Se puede regalar un paseo sin dirigirse a ninguna parte. O una vuelta lenta por el casco antiguo hablando del amor o la infancia y deteniéndose ante una casa antigua y señorial, o ante un árbol que acaba de florecer en los Huertos del Vicario o ante un anciano que parece conocer todos los secretos y hablar con él de la vida.

Una vez me detuve a hablar con uno y me contó que en la casa abandonada que teníamos enfrente vivió una mujer llamada Irene que estuvo más de cuarenta años esperando a su hijo, y que todas las tardes se sentaba en el balcón por si lo veía venir, volver de la guerra. Hasta dejaba por las noches una lámpara de gas encendida detrás de los cristales de su dormitorio por si volvía de madrugada y no reconocía la casa o se perdía en la oscuridad porque ya estaba muerto como el protagonista de la película Los otros. Luego me señaló un poco más allá otro edificio abandonado y me contó que en esa casa nació una niña muy guapa, pero muda, y se llamaba Sole. Me contó la vida de esa muchacha. Y más allá vivieron dos hermanos que no se hablaban nunca. Recuerdo que me dijo: «Las casas viejas no están vacías. Se queda mucho dentro, por eso crujen tanto por la noche».

Se le puede regalar a una novia una tarde de lluvia. O regalarle a un niño una mañana entera sentado con él en el suelo, o construir en un bajo sin alquilar una ciudad con cartones, o hacer cabañas en un jardín. De pequeños hacíamos cabañas en el monte en Santa Inés y éramos muy felices mientras las construíamos, después nos metíamos dentro, nos mirábamos a los ojos, y nos salíamos decepcionados.

Momentos inasibles

Los niños recordamos mejor todos esos momentos ‘inasibles’ que los juguetes sofisticados que nos traían nuestros tíos de Cataluña o de Alemania. La memoria de la infancia guarda muy bien todos esos minutos de alegría.

Se puede regalar a los padres una comida para que nos cuenten otra vez todo eso que ya nos contaron, pero despacio, sin precipitar los finales. Regalarles todo ese momento de atención es saludable y hermoso para ellos, porque se dan cuenta de que todavía están aquí y de que sus vidas aún tienen lugar y caben en las nuestras.

También se puede regalar una visita a un enfermo crónico, sentarse junto a la cama y hablar con él de cualquier cosa, llevarle noticias del mundo diminuto, decirle que el cerezo de Las Fuentes ya tiene flores, o que han abierto otra vez el Thuillier, o que hay un gato que duerme todas las noches sobre el capó blanco de su coche viejo aparcado en la calle Planchas. Contarle todo eso para que sepa que afuera sigue ocurriendo todavía la vida.

Incluso se puede regalar silencio. Parece poca cosa, pero hay un tipo de silencio que es una forma superior de compañía. Esa clase de silencio que no obliga a nadie a explicar su tristeza o el porqué de sus lágrimas. Ese silencio que consiste en acercar una silla, sentarse en ella con una mano encima de la otra sobre el regazo y quedarse ahí. O regalar a alguien una canción para escucharla juntos, sin hacer nada más. O un viaje en coche para ver el mar en el invierno. O contar estrellas. O una excursión al pueblo abandonado y olvidado donde nuestros abuelos tomaron el sol juntos. O una hora mirando fotografías antiguas.

Se puede regalar el momento exacto de una reconciliación. Cruzar la distancia andando, llamar a una puerta, renunciar al privilegio de tener razón y decir: no quiero que esta tontería nos robe más vida de llevarnos bien tú y yo.

Se puede regalar un día sin utilidad. Un día entero sin hacer nada práctico, ‘rentable’. Desayunar dos veces en dos lugares distintos. Coger la moto y entrar con ella y alguien montado atrás a un pueblo desconocido. Comprar pan y dulces, preguntar dónde está el río.

Instantes de atención completa

Tal vez los momentos más fértiles sean aquellos que no sirven para nada y en los que hacemos cosas distintas que nos salvan un poco.

Y lo más difícil y hermoso de regalar es un instante de atención completa. Mirar a quien nos habla sin estar juzgándolo o preparando la respuesta. Soportar que nos diga su verdad. Compadecer el cansancio o la decepción que trata de ocultarnos. Intentar ver por dentro a alguien es uno de los grandes regalos que podemos hacer, y a la vez es un lujo que nos podemos permitir y que no cuesta dinero.

Yo creo que casi siempre confundimos regalar con comprar. A veces entramos en las tiendas casi con la desesperación de quien busca un objeto de consumo capaz de contener o expresar lo que sentimos. Pero los mejores regalos de nuestra vida nunca fueron así, sino que se parecen a alguien que nos cogió un día de la mano por primera vez o a aquel profesor que se quedó después de clase porque notó que estábamos perdidos o aquella muchacha que bailó con nosotros en la cocina de un piso de Murcia una canción de la radio cuando estudiábamos Filosofía y Letras en la Universidad. Pero nada de eso figurará jamás en un catálogo de la publicidad. Quien regala un momento entrega algo valioso y que perdura porque es de verdad y no puede adquirirse con dinero.