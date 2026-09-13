Nostalgia de lo imprevisto.

Sucedió hace unos días; en mitad de una reunión, una chica soltó una frase que se me quedó clavada: "Quiero que me pasen cosas". No lo dijo con ambición, ni con la urgencia del que busca un éxito financiero. Lo soltó con una vulnerabilidad casi eléctrica, como quien pide auxilio. Mientras la escuchaba, sentí el eco de mi propia contradicción, esa dualidad eterna en la que habito. Porque si a mí me preguntan a estas alturas del partido "¿Qué tal estás?", mi respuesta es invariable y casi unánime: lo que más valoro, lo que defiendo con uñas y dientes, es estar tranquila. La paz mental se convierte, con los años, en el lujo definitivo. Y, sin embargo, una parte de mí se rebela ante la sospecha de que la calma se parezca demasiado a la monotonía. ¿Es posible añorar el imprevisto sin estar dispuestos a renunciar a la paz? Spoiler, absolutamente, sí.

Ese ruego de la reunión encierra la enorme paradoja de nuestro tiempo. Vivimos en la sociedad de la hiperconexión, donde cada minuto es bombardeado por notificaciones y, a la vez, lo que se respira es una profunda apatía digital. Esperamos que la vida actúe por nosotros, que la aventura o el giro de guión llegue de manera espontánea o nos llame a la puerta de casa, mientras nosotros deslizamos el dedo por el teléfono tirados en el sofá. Blindamos nuestras jornadas con algoritmos que deciden qué música escuchamos, qué ruta tomamos; hay generaciones que ligan a través de aplicaciones. De un tiempo a esta parte es difícil salir a cenar sin reserva. Nos hemos cargado la improvisación, lo inesperado.

Desde mi visión, confundimos la tranquilidad con la parálisis, cuando en realidad la verdadera tranquilidad es el suelo firme que nos permite, precisamente, dejarnos llevar. Nos repiten que debemos "hacer que nos pasen cosas buenas", cargando sobre nuestros hombros la infame autoexigencia de programar la felicidad. Pero la espontaneidad no se planifica en una agenda. Ser espontáneo no es saltar al vacío sin paracaídas, es tener la calma suficiente para ver una puerta entreabierta y decidir asomarse. Me niego a renunciar al derecho a perderme por la calle sin rumbo fijo, a levantar la vista del móvil, a charlar unos minutos con la chica que me atiende en la caja de supermercado y que me cuenta qué tal está o cruzar una conversación cotidiana con un desconocido en la barra de un bar. Hoy, los tiempos muertos se rellenan instantáneamente desbloqueando el teléfono, mirando vidas ajenas, leyendo insultos políticos, viendo vídeos cortos con chorradas. Hemos diseñado una vida tan predecible que preferimos romantizar un drama o un desamor destructivo antes que estar en paz. Preferimos el incendio al vacío, porque si no nos pasan cosas, tememos dejar de existir. "Quiero que me pasen cosas", decía aquella chica. Yo, que firmaría ahora mismo por un año entero de tardes tranquilas, la entendí perfectamente; me reconocí en algún momento de mi vida en su auxilio, y a la vez sonreí al darme cuenta de la cantidad de cosas que me suceden y a la vez lo tranquila que me siento.

Quizá el secreto sea dejar el móvil, asumir el riesgo de aburrirse y permitir que el mundo, con toda su maravillosa e incómoda imperfección, vuelva a tropezar con nosotros. Mirando todos a una pantalla nos estamos perdiendo demasiadas cosas. Nos da pánico el vacío, pero nos aterra aún más que el azar nos descoloque los esquemas. Me niego a aceptar que la madurez o la búsqueda de la paz mental impliquen firmar un pacto con la monotonía. Elegir la tranquilidad no es un acto de retirada; eligiéndola nos sentimos seguros para lanzarnos a vivir con el acelerador un poquito pisado. Yo sigo reclamando mi derecho a las tardes tranquilas, pero las quiero con la ventana abierta de par en par, y con hambre de imprevisto. No nos hace falta programar la felicidad en una agenda, solo recuperar las ganas de que el mundo nos sorprenda. Así que, este domingo, toca apostar por una paz con vidilla, asumir el riesgo de lo inesperado y salir ahí fuera. Al fin y al cabo, para que te pasen cosas, primero hay que atreverse a que la vida nos sorprenda, sabiendo que, pase lo que pase ahí fuera, la calma de vuelta a casa está asegurada. Feliz domingo.