¿Hace falta ‘otro’ foro ciudadano?

Otras visiones optimistas miran al otro lado del Atlántico y constatan la pérdida de fuelle de Donald Trump de cara a las mid-term de otoño por sus continuos desbarres, contradicciones y, sobre todo, el callejón sin salida en que ha metido al país con la agresión conjunta con el Israel de Netanyahu contra Irán. Pero olvidan que De la Espriella acaba de ganar en Colombia, Kast gobierna en Chile, Milei sigue fuerte en Argentina y Lula ha visto recientemente cómo se equilibraba su ventaja inicial en los sondeos frente al hijo y sucesor de Bolsonaro.

Hay muchos más motivos de inquietud que de tranquilidad en el hemisferio occidental sobre el auge posible de la extrema derecha iliberal, autoritaria, a veces parafascista, y siempre claramente ultraderechista. Sobre todo porque sus mensajes han calado profundamente en sectores de población como el juvenil y los trabajadores durante décadas más proclives a la izquierda y al progresismo en general. La confusión es tal que existe alguna tendencia muy minoritaria que se declara de izquierda, incluso marxista, y al tiempo antiinmigración, anti agenda verde y prorrusa: son los ‘rojipardos’, admiradores secretos de uno de los inspiradores de Putin, Alexandr Duguin, cuya versión alemana, la BSW, es decisiva para que AfD gobierne en Sajonia-Anhalt.

La generalidad de las señales de alarma induce a algunos a la desesperanza, al punto de pensar en tirar la toalla. Pero otros, se cree que más numerosos, encuentran su nuevo fulcro para mover el mundo en el viejo dicho ecologista de René Dubos: "Piensa globalmente, actúa localmente". Con esa idea, se multiplican en distintos estados núcleos de ciudadanos, grupos de discusión, análisis y, por supuesto, de intervención en el entorno social, rechazando el determinismo político al que induce la creencia en los cambios de ciclo ineludibles. También en España, para nada aislada de su inserción en Europa ni de su cierta influencia en Latinoamérica. También en la Región de Murcia, que supone menos del 3,5% de la población española, el 2,2% de la superficie y algo menos del 5% del PIB estatal.

Hace dos décadas, cuando más asentada estaba en la Región la égida del PP triunfante desde 1995, hubo un autodenominado ‘Foro Ciudadano’ que pretendió y consiguió mal que bien convertirse en un foco de debate autónomo e independiente, junto a un ‘Foro Social’, muy interconectados ambos en una ideología claramente de izquierda en el más amplio sentido. Eran los tiempos del altermundismo y los rechazos radicales al neoliberalismo transformado en ‘neocon’ en los Estados Unidos de George W. Bush lanzados a la (fracasada) invasión y ocupación de Irak que su padre y predecesor George H.W. Bush no se atrevió a mantener.

Aquellos dos foros preocuparon de alguna manera al poder murciano establecido que lanzó una contrapropuesta también autodenominada ‘Ciudadanos por el Progreso’ y autoproclamada ‘liberal’, sin el ‘neo’ que en realidad le correspondía. Habría que pensar que este tercer grupo pensante ganó la partida: no hubo vuelco electoral, aunque lo cierto es que desde entonces el PP no ha tenido mayorías absolutas escandalosas; se ha apoyado en pseudocentristas oportunistas, antes, o en ultraderechistas desaforados, después; el PSOE llegó a ser el más votado en unas regionales; y el partido principal del conservadurismo se desliza ahora peligrosamente al radicalismo de derecha agraria y nacionalcatólica para que los nuevos apóstoles extremistas no le arrebaten más votos. Con semejante panorama, la pregunta del encabezamiento se responde por sí sola. O, al menos, parece ser el tiempo de que cada cual se la haga y se la conteste.