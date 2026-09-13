Una contrarreforma de Vox, pero sin Vox

La contrarreforma de la Ley del Mar Menor está lista. Con los votos del PP y de los disidentes de Vox. Ahí está el misterio. Se supone que el retoque a esta ley venía forzado por Vox, era una de sus exigencias, primero para gobernar con el PP, y cuando dejó de hacerlo, para colaborar con él desde la Asamblea. En buena lógica, si Vox no incorpora sus votos a la contrarreforma, el PP no tendría que sacarla adelante. Podría haberla dejado como estaba, pues al fin y al cabo la ley vigente es tan suya como la que se dispone a aprobar y cuenta, además, con el respaldo del PSOE, que la apoyó en su momento, por lo cual despeja un espacio muy importante: la calle, especialmente sensible a cuanto ocurre con el Mar Menor.

¿En qué quedamos, entonces? ¿La contrareforma era una concesión negociada con Vox para mantener la estabilidad de la legislatura o, en el fondo, era un proyecto del PP cuyo desarrollo se pretextaba por la calderilla que debía ofrecérsele a Vox?

¿Incurrir en el espacio de Vox?

Conviene recordar, además, que el retoque a esta ley no consta en el programa electoral del PP; sí en el de Vox. Por tanto, es extraño que se lleve a cabo por iniciativa del PP sin el apoyo de Vox. Dicen los populares que es el texto que habían pactado con los abascales cuando estaban liderados por José Ángel Antelo, por lo cual es coherente que éste y su compañera en el Grupo Mixto la apoyen, dando a entender que es Vox el que se ha distanciado de una alternativa previamente acordada. Pero aun siendo así, el PP no tiene obligación alguna con Antelo una vez que éste ha dejado de ostentar su anterior responsabilidad, pues los pactos políticos no son nominales sino orgánicos.

Al llevar adelante la reforma que exigía Vox y que había pactado con este hasta que tras la expulsión de Antelo introdujo nuevas exigencias, el PP estaría enviando un mensaje a los sectores abascalistas: son los populares quienes atienden sus demandas

Puede que la contrarreforma obedezca a una estrategia contra Vox. El PP podría haber detectado que los reparos de este Grupo a la ley vigente son conformes a la demanda de distintos sectores de la zona ribereña, muy influyentes electoralmente, que se enmarcan en el potencial apoyo a la derecha. Al llevar adelante la reforma que exigía Vox y que previamente había pactado con este hasta que tras la expulsión de Antelo introdujo nuevas exigencias, el PP estaría enviando un mensaje a esos sectores: son los populares quienes atienden sus demandas, dejando a Vox colgado de la brocha. Por su parte, Antelo, que contempla la posibilidad de crear un partido o una agrupación electoral, también tendría un relato: hay que contribuir a la gobernabilidad de la derecha, y es mejor algo que nada.

Una jugada a corto

Pero de ser este el análisis que ha impulsado al PP a aprobar la contrarreforma sin Vox, su inicial impulsor, se trataría de una jugada a corto plazo, el que queda para las elecciones autonómicas, unos nueve meses. Puede que le rente. Pero, después ¿qué? Vox no parece ser un partido de los que olvidan, y a la vuelta de las elecciones le será al PP probablemente necesario una vez más para completar una mayoría absoluta que hasta ahora las encuestas no le regalan. Los partidos son extremadamente sensibles al aprovechamiento por terceros de sus disidentes, de modo que a Vox le rasca más que los ‘mixtos’ exVox adquieran protagonismo decisorio a que el PP los ignore.

Vox no parece ser un partido de los que olvidan, y a la vuelta de las elecciones le podría ser necesario al PP para completar una mayoría que las encuestas no le regalan. Los partidos son muy sensibles al aprovechamiento por terceros de sus disidentes

Los populares cuentan con un pretexto para justificar su ‘alianza’ con Antelo: no han negociado su voto en esta ocasión, más allá de que lo hicieran cuando aquel era el líder de Vox. Así, ocurre que llevan a la Asamblea el proyecto acordado en su día con ese partido, y el que quiera, que lo vote. Pero es obvio que lo hacen a sabiendas de que Antelo y su compañera Virginia Martínez darán el sí, completando la mayoría absoluta necesaria. Por otra parte, las posibles represalias que el PP pudiera esperarse de Vox en la próximo legislatura serán cosa, creen, del momento oportuno. La política de López Miras, obligado a lo largo de su ejecutoria a bailar con las guapas y con las feas, puede resumirse en el lema «olivica comía, huesecico al plato», es decir, cada cosa a su tiempo. En el PP saben que Vox, en una situación propicia para el gobierno de las derechas, no podría justificar que echara por tierra esa posibilidad. Y más cuando la actual dinámica, derivada de las elecciones autonómicas anticipadas, lo conducen al modelo de cogobernabilidad.

Sensibilidad extrema

Vale. Hasta aquí el misterio de que el PP se haya convertido en el valedor en solitario de una contrarreforma impuesta por Vox. Pero hay una cuestión todavía de mayor alcance, que tal vez no han calculado desde San Esteban, donde deben rezar a este santo o a cualquier otro para que el Mar Menor permanezca en su actual apariencia de estabilidad.

Conviene a este respecto que abramos el foco y contemplemos un fenómeno importante. Desde mediados de los años 90, el PP se mantiene en el poder con distintos niveles de respaldo, a pesar de haber atravesado graves crisis internas y de ofrecer una gestión muy discutible en su conjunto, por decirlo suavemente. El PP ha oscilado, pero el arco de la derecha se mantiene firme en un 60%, redondeando por lo bajo. Esto da mucha confianza a los populares, y más en coyunturas como la actual en que el PSOE y sus izquierdas no se encuentran precisamente en su mejor momento.

El PP se ha convertido en el valedor en solitario de una contrarreforma impuesta por Vox. Pero en San Esteban deben rezar a este santo o a cualquier otro para que el Mar Menor permanezca en su actual apariencia de estabilidad, pues asume toda la responsabilidad

Pero aun con este panorama sociológico se han dado al menos dos momentos en que la calle ha levantado de manera contundente la voz de alarma: el soterramiento de las vías del AVE en Murcia y la anoxia del Mar Menor. En ambos casos se produjeron movilizaciones transversales, masivas y sostenidas, que hicieron tambalear las estrategias del poder político. Y en ambas venció la calle. Que la calle venciera significa que el poder político se vio obligado a ceder, y tal vez por esto tales movilizaciones no afectaron a los resultados electorales. Pero se trató de avisos que demuestran que la sociedad murciana no es tan pasiva como algunos creen: en la derecha porque relativizan o estigmatizan esos movimientos, y en la izquierda porque los consideran episódicos y poco productivos electoralmente. Pero, cuidado, la gente está ahí.

Uno de esos resortes de movilización, ya probado, es el Mar Menor. A la cada vez más creciente demanda de sostenibilidad relacionada con el medio ambiente se unen en este caso elementos del alta sensibilidad emocional. El Mar Menor es un patrimonio único, tal vez el signo más destacado de la identidad regional, de lo que da cuenta que exista una consejería que se titule con su nombre, y sus heridas transmiten una sensación como de fin de un mundo, el nuestro. La Iniciativa Ciudadana Popular, contra el desdén inicial del PP ante la iniciativa, que lo dotó de personalidad jurídica recibió el respaldo de 70.000 firmas, que se dice pronto. La inquietud sobre el estado de esta laguna salada ha decrecido en parte por las inversiones eficaces de las Administraciones estatal y regional y por la normativa establecida en la ley vigente que intenta protegerlo de los agentes contaminantes, y esto ha dado lugar a un estado de confianza que ahora permite al Gobierno dar algunos pasos atrás. Ejemplo: las empresas multadas por contaminar podrán seguir contratando con la Comunidad, lo que viene a ser, en la práctica, un estímulo para no renunciar a los hábitos perversos.

Solo ante el peligro

El Gobierno regional juega con fuego al moderar esa ley, pues un simple repunte de crisis medioambiental en la zona del Mar Menor apuntalará su responsabilidad, con el PSOE ya liberado del consenso en ese capítulo. Y con Vox, por otro lado, reeditando su discurso acusatorio contra los Ayuntamientos ribereños del PP para salvar la presión contaminadora de la agroindustria. La contrarreforma deja al PP solo ante el peligro en un asunto de altísima sensibilidad social incluso para su propio electorado no concernido por cierta clase de intereses.

La ley actual es insuficiente, pero al menos tiene una voluntad protectora; la que la sustituye retrocede en esa voluntad, dejando entrever el poder de las industrias de su ámbito

La ley actual es, sin duda, insuficiente, pero al menos tiene una voluntad protectora; la que la sustituye retrocede en esa voluntad, o al menos la alivia, dejando entrever el poder de las industrias que se mueven en su ámbito. Puede que en el contexto de la economía marmenorense se vea con buenos ojos este retoque y tenga algún efecto electoral positivo para el PP, pero esto ocurrirá si no tenemos que lamentar algún nuevo acceso inquietante en esas tranquilas aguas.

Elecciones a la vista

Huele a elecciones. Es una obviedad, pues estamos en la recta final de las dos legislaturas, la nacional y la autonómica, y a principios del último curso político. La incógnita se concentra en las generales, pues las regionales tienen fecha fija. Concluir su mandato a pesar del camino empedrado es el gran órdago de Pedro Sánchez, pero no se concibe que aguante hasta julio para cuadrarlo con exactitud, pues se trata, antes y ahora, de un mes inconveniente. Y ha dicho que no habrá superdomingo, es decir, no hará coincidir las generales con las autonómicas. También ha dicho que convocará primarias en el PSOE (rituales, se supone), pero no ha dado señales de cuándo lo hará, así que nos vamos a marzo o por ahí. Es el cálculo espontáneo de Broncano sobre la fecha de caducidad de su programa en TVE, a pesar de que tiene contrato para todo el curso, y ya se sabe que los cómicos suelen acertar.

Va a ser la mayor prueba de resistencia de Sánchez con un Parlamento hostil, un Gobierno roto, la máquina judicial a pleno rendimiento, los activistas desacreditados y la calle mosqueada. Los sucesos de Ceuta no lo invitan a adelantar las elecciones, pero quién sabe si para marzo la impresión de arrastre será todavía peor. Que Sánchez se estrelle antes de las autonómicas daría aliento a López Miras. Pero también a Vox, su probable necesario socio, ahora desdeñado.