Si Calviño sucede a Sánchez

La mejor noticia para el futuro del PSOE y de España sería que Pedro Sánchez decidiera no ser candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales. La crisis de Ceuta ha sido la guinda final que ha acabado por amortizar su mandato. A medida que los sondeos electorales inundan los medios de comunicación, el resultado del PSOE tal como es hoy podría batir su récord negativo en obtención de votos que, precisamente, lo tiene Sánchez. En las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 el PSOE obtuvo el 22%; en las del 26 de junio de 2016, anticipadas tras el fallido intento de sumar a Podemos al pacto que había firmado con Ciudadanos, logró el 22,6%. La batalla interna en el PSOE, propiciada por el «no es no» de Sánchez a apoyar mediante abstención un gobierno de Mariano Rajoy, su dimisión y su regreso victorioso tras las primarias de mayo de 2017 del PSOE, forman parte de la etapa más convulsa del partido. Otro recuerdo: el mejor resultado electoral de este partido es de las elecciones del 28 de octubre de 1982, donde le votaron el 48,11% de los españoles con derecho a voto.

El próximo calendario electoral solo tiene una fecha segura: el 23 de mayo, con las elecciones municipales y de diez autonomías (salvo que alguna decida adelantarse). Ante la sensación de que la suma de PP y Vox arrasarán a los socialistas y obtendrán confortables mayorías en casi todas las plazas decisivas, Sánchez tendrá que dilucidar si avanza las generales antes o espera a convocar las generales para el 22 de agosto, última fecha posible.

Profetizar no cuesta dinero y Sánchez puede estimar que algún cisne negro, acontecimiento inesperado, o lanzar una campaña apocalíptica contra la posible llegada de la derecha extrema al Gobierno puede beneficiarle. Le salió bien en 2023, donde logró sumar apoyos para poder gobernar con la extrema izquierda y los partidos independentistas. El PP ganó aquellas elecciones, pero no pudo sumar, y el movimiento modesto y naíf que propugnaba un gobierno de coalición fracasó en el empeño.

Y si no es Sánchez, ¿quién? El argumento más sólido que tiene este Gobierno para pedir el voto es el económico. Con todos los matices y peros que se quiera, la economía española mantendrá en 2026 un crecimiento entre el 2,3% y el 2,6%, el tercero mayor previsto en la zona euro, tras Malta y Croacia. Sin embargo, el desprestigio de Sánchez viene por temas ajenos a la aritmética económica. El académico afín a la izquierda, Ignacio Sánchez Cuenca, pedía en una tribuna en El País, que fuera el actual ministro de Economía, el tecnócrata Carlos Cuerpo, el candidato. Pero hay otra persona, mujer, tampoco miembro del PSOE, que precedió a Cuerpo. Trabaja en Luxemburgo y preside el Banco Europeo de Inversiones, cuyo prestigio tampoco se pone en duda: Nadia Calviño. Con un pequeño detalle: su sueldo anual bruto es de 430.331 euros, frente a los 97.383 que gana el presidente del Gobierno. ¿Razón suficiente para decir no, si el aparato del PSOE pide que lidere el partido? Sigamos profetizando.