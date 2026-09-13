¡¡Brrrruuuummmm!!

Murcia es una ciudad ruidosa, y lo es mucho más al regreso de las vacaciones. Algún tubo de escape libre, el altavoz del tapicero y, en algunos pueblos, el anuncio de los muertos del día a los cuatro vientos, llegan a ser los principales sonidos desdeñables del verano.

Ansiedad, angustia, estrés, dolores de cabeza. El ruido es el culpable que se une a la depresión posvacacional.

"El ruido es la forma de contaminación más urbana y afecta a la salud como a la calidad de vida". Sin duda, todos los ruidos urbanos producen irritación y mal humor en la mayoría de las personas, lo que puede significar que nuestros ancestros y mayores gozaran de mejor carácter. Vivir o transitar, por ejemplo, en la murciana Gran Vía, produce cierto desconcierto entre los que regresan de su veraneo en lugares apacibles, donde la naturaleza emite sus sonidos relajantes como el canto de los gallos al amanecer, el maullido y ladrido de perros y gatos o el sonido del viento en las ramas de los árboles, sonidos entrañables que ayudan a la paz del espíritu y del cuerpo. Nada que ver con el sonido desagradable de la circulación vial en zonas urbanas. El Plan de Movilidad vigente desde hace unos meses ha incrementado el número de decibelios debido a los atascos y follones que acontecen a diario, incluidos los accesos al deteriorado barrio del Carmen, en aspectos que afectan a sus comercios y al orden público, según refieren en redes sus asociaciones de vecinos.

Pescadores en el río Segura, 1952. / Archivo TLM

El carácter de los murcianos de hoy ha sufrido un cambio importante con respecto a aquellos residentes en la capital del Segura de mitad del siglo pasado, y en ello tiene mucho que ver el ruido de los tiempos actuales.

Parece claro que la contaminación acústica no tiene beneficios. El ruido no es una seña de identidad, sino un contaminante brutal que afecta demasiado a la calidad de vida. Sin duda, todos los ruidos urbanos producen irritación y mal humor en la mayoría de las personas. Los efectos nocivos para la salud dependen de la cantidad de ruido y del tiempo durante el que se produce. El día y la noche son una continuidad de ruidos provocados por el tráfico rodado y por los noctámbulos que no escatiman gritos a la salida de los espacios de ocio.

¡Qué diferencia, la de aquellos murcianos nacidos a mediados del siglo pasado, que supieron apreciar y aún conservan en la memoria a la Murcia apacible y provinciana! Cómo olvidar, al transitar por el Puente de los Peligros, el sonido de las aguas del río al saltar el azud, el vocerío de los vendedores de cupones de ciegos o aquellos paseos por la Trapería con el murmullo alegre de sus transeúntes.

Garn Vía, entonces de José Antonio, en los años sesenta. / Archivo TLM

Fueron aquellos días de amaneceres con cantos de gallos desde los gallineros instalados en los terrados de las construcciones tradicionales de la ciudad. Sonidos que llegaban desde la estación de Murcia del Carmen, silbidos de trenes que anunciaban su salida al despertar del día.

La entonces flamante Gran Vía de José Antonio, despojada de semáforos, ordenaba su escaso tráfico gracias a la labor de guardias municipales, tocados con blanco casco «calimero» a toques de silbato. Gritos y risas de escolares camino de sus colegios, solos o de la mano de sus progenitores, que daban sabios consejos a las criaturas que se desgañitaban en lloros en estos primerizos días de vuelta a los libros.

¿Qué decir de aquellos sosegados sonidos producidos sobre los adoquines por los cascos de las yeguas que, con paso cansino, tiraban de las galeras camino de la estación de Santiago y Zaraiche o de las paradas de los autocares de La Albaterense? Repiques de campanas en sus conjuros, tañidos tristes tocando a muerto, el Angelus al mediodía…

Eran sonidos que llegaban desde la calle y que, poco a poco, de manera imperceptible, fueron despareciendo o, en el peor de los casos, dando paso a otros nuevos que, desafortunadamente, llegan a nuestros oídos en forma de ronroneos de tubos de escape o en forma de barullo de pistones que suben y bajan. Las sirenas de emergencias lanzan su alarmante alarido por calles y plazas de forma incesante a lo largo del día. Sonidos deshumanizados, sin alma. Atrás quedaron las voces de los escolares rezando el Rosario o cantando los ríos de España y sus partidos judiciales, voces que se escapaban por las ventanas de la sucursal Marista, del colegio de las Luisas, de Jesús y María o de las carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna. Altos tacones de mujer que rompían el silencio de la noche al transitar por Platería. Sí, nada es igual en esta Murcia de hoy, estresada, impersonal y sobre todo, ruidosa.