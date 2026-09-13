Un Borbón en ‘La isla de las tentaciones’

¿Obsesión? En una peluquería les están cortando el pelo a tres muchachos. Los tres están mirando su móvil. En sillas esperan dos que también miran sus móviles y en la puerta hay uno más que hace lo mismo. Ninguno mira a los lados o al frente, ni siquiera los que se están pelando miran al espejo que tienen delante. Solo fijan la vista en la pequeña pantalla.

Opiniones. «Cómo nos gustaría a muchos que fuese verdad que los jueces y juezas, los fiscales y fiscalas no están politizados, como dijo la presidenta del Poder Judicial en la apertura del año judicial. Pero, a veces, es difícil creérselo». (Está hablando un hombre mayor con un abogado al que yo conozco, en la calle, tomando un café sobre un barril de madera, en la puerta de un bar, el viernes por la mañana). «Politizados estamos todos. Lo importante es que ellos apliquen la ley olvidándose de Feijóo o de Sánchez, y eso para algunos es muy difícil», le responde el abogado. «Y lo sabemos todos», añade.

Le gusta más la otra. Hay un mendigo en la puerta de un conocido supermercado de Murcia ciudad. Pide con un vaso de plástico. Un cliente sale a la calle, se mete la mano en el bolsillo y saca unas monedas. Elige una de 1 euro y se la echa en el vaso. El pedidor, que ha visto las monedas en la mano del dador, le dice: «Qué monedica de 2 euros más bonica que llevas ahí».

Oferta inesperada para los universitarios. El día que la princesa Leonor comenzó sus clases en la universidad, en la cafetería del campus, en vez de la oferta de bocatas o platos preparados que es habitual como comida a mediodía, se hizo un menú especial por si ella comía allí y para celebrar su llegada: lentejas ecológicas con verduras, espinacas rehogadas, magro de cerdo a la jardinera, bacalao al horno, o berenjena rellena de pisto. Los estudiantes fliparon.

Buscándose la vida. Por cierto, un primo más o menos lejano del rey Felipe VI, Nacho de Borbón, está en La isla de las tentaciones. Hay que vivir, oiga.

Se compran votos. ¿Usted que está leyendo esto votaría a un político determinado a cambio de unos 4.500 euros? Porque eso es lo que el presidente de EE UU, Donald Trump, les ha ofrecido a los que voten Republicanos en las próximas elecciones de su país. La pérdida de la más mínima vergüenza en este personaje es absolutamente total.

Serie. He empezado a ver la segunda temporada de The Gentlemen, escrita y dirigida por Guy Ritchie porque la primera me gustó bastante. Y esta pinta bien también: buenos actores, pasta gansa gastada en la realización, ambientes muy logrados, y, ya en el primer capítulo, una persecución de coches y motos por una ciudad muy del estilo de este director. Para mi gusto solo le faltan de momento los toques de humor bestia que él suele darle a sus películas y series, aunque ya hay uno con un tigre que queda muy ‘Guy Ritchie’. Creo que se pueden divertir con estos ‘caballeros’.

Las nubes se acordaron de nosotros. Una mujer habla por el móvil, en la calle: «Sí, hija, sí, por fin se acordó la lluvia de que Murcia existía».

Y Carlos Alcaraz perdió, pero luchó como un jabato, aunque, por supuesto, su tenis irá mejorando en sucesivos partidos. Cuatro meses y medio sin jugar es mucho tiempo y, aun así, quedó perfectamente clara su categoría indiscutible. Ahora es Sinner el que está con problemas de salud. Es que es un deporte que demanda mucho físico. No hay más que ver la agilidad, la fuerza, la velocidad de movimientos, la capacidad de reacción inmediata y tantas otras cuestiones que intervienen en este deporte.