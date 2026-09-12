El último truco de Domingo

A primera hora del pasado domingo recibí un WhatsApp del mago Domingo Artés, algo que me extrañó, pues nuestra relación personal se limitaba a una única visita a mi estudio para realizarle unos retratos. Había sido en junio de 2022 y aquella fue la primera y única vez que lo vi en persona, ya que jamás he asistido a una sesión de magia, ni suya ni de nadie. Nunca me he dejado atrapar por ese tipo de espectáculo que, por otro lado, respeto muchísimo.

Como aquel mensaje estaba escrito en primera persona y comenzaba despidiéndose y dando las gracias, el sentido que yo estaba racionalizando se centraba en su posible despedida de los escenarios. Pero no. Para mi total desconcierto, a continuación se comunicaban el lugar del velatorio, el día y la hora de su funeral y el posterior traslado al cementerio. Estaba claro: Domingo, ese mago que un día tuvo la gentileza de dejarse retratar, no sin antes haber embobado a mis nietos con unas magias improvisadas, se nos había bajado de esa especie de "viaje en autobús circular" que representa la vida.

Seguro que hoy, primer sábado posterior a su muerte, y una vez que los medios y las redes nos han dado debida cuenta de ella, de su especial y dulce personalidad, de su magnífica profesionalidad, de sus muchos amigos y admiradores… seguro que ya hoy —decía— ese fino polvo que representa el olvido comienza, poco a poco, a depositarse tanto sobre su ser como sobre su recuerdo.

Muy poco después le seguirán comentarios de algún que otro despistado y alguna noticia marginal. Más tarde, un primer aniversario; acaso, cualquier acto de reconocimiento público en forma de placa con su nombre… Pero ese lugar al que todos nos encaminamos y al que eufemísticamente llamamos Destino —por no llamarlo la Nada— se impondrá sobre su ser, como también sobre los seres que le dieron sentido durante algún tiempo.

Como todo mago, Domingo nos había acostumbrado a verlo desaparecer. Nos había señalado un lugar desde donde debíamos mirarlo y entenderlo, mientras él se situaba, subrepticiamente, en otra altura, en otro espacio, en otra dimensión, en otra lógica. ¿Qué es, si no, la magia?

El domingo pasado representó su último truco, solo que ya no se trataba de una ilusión, sino de una certeza, de una realidad. ¿Acaso no nos creemos lo ilógico porque todos percibimos que la vida también lo es?

Sí, vivir no es nada más que un truco de magia, pero una magia en busca de ese mago que aún no hemos encontrado.