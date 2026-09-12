Opinión | Hablando al aire
Las tres zozobras
A una primera consternación por el triunfo del ultranacionalismo en Sajonia-Anhalt, que Vox y Aliança han calificado de ‘esperanzador’, le sigue una segunda. Que el BSW, el partido de Sahra Wagenknecht, que se dice de izquierdas -una ‘izquierda’ dudosa, nacionalista-populista, pro-Putin y antiinmigración, es verdad-, se haya ofrecido a apoyar la investidura del candidato de AfD. La primera preocupación viene de un hecho alarmante: es la primera vez desde la derrota del nazismo, en 1945, que un partido de extrema derecha llega en cabeza en unas elecciones en Alemania. Un resonante éxito que, unido a otros, parece confirmar que el viento de la Historia sopla del lado de la ultraderecha.
La segunda, de que una antigua líder de Die Linke se haya saltado el tradicional cordón sanitario levantado por las fuerzas democráticas alemanas contra el neonazismo. Demasiados ecos de una época en la que Hitler afirmaba: "Yo soy la última oportunidad para Europa". Y, como no hay dos sin tres, ahí va la tercera zozobra. La que expresa en una entrevista Martina Kuemmerle, de 72 años, miembro de una ONG humanitaria: "Lo que más me ha dolido son los conocidos de mi generación, académicos y personas formadas sin problemas aparentes, que han votado a AfD".
Suscríbete para seguir leyendo
- El cabañuelo de Mula' pone fecha a las próximas tormentas en la Región tras acertar las lluvias de este miércoles
- El nuevo centro de Quantix en Murcia podría estar en funcionamiento a finales de 2027
- La tromba de agua sacude Murcia, inunda calles y deja destrozos en plena Feria
- Así te afecta la huelga de autobuses en la Región de Murcia desde este jueves: horarios, servicios mínimos y días de paro
- Balones fuera en el caso por la muerte de una niña de dos años en las fiestas populares de Alquerías
- Una piel metálica inspirada en las hojas de Alfonso X: así será la sorprendente sede de los ingenieros industriales en pleno corazón de Murcia
- Pan recién hecho, horno de piedra y masas que fermentan durante horas: la nueva panadería que acaba de abrir en plena Gran Vía de Murcia
- El matemático murciano Luis Martínez Zoroa, clave en el avance de OpenAI sobre un Problema del Milenio dotado con un millón de dólares