Las tres zozobras

A una primera consternación por el triunfo del ultranacionalismo en Sajonia-Anhalt, que Vox y Aliança han calificado de ‘esperanzador’, le sigue una segunda. Que el BSW, el partido de Sahra Wagenknecht, que se dice de izquierdas -una ‘izquierda’ dudosa, nacionalista-populista, pro-Putin y antiinmigración, es verdad-, se haya ofrecido a apoyar la investidura del candidato de AfD. La primera preocupación viene de un hecho alarmante: es la primera vez desde la derrota del nazismo, en 1945, que un partido de extrema derecha llega en cabeza en unas elecciones en Alemania. Un resonante éxito que, unido a otros, parece confirmar que el viento de la Historia sopla del lado de la ultraderecha.

La segunda, de que una antigua líder de Die Linke se haya saltado el tradicional cordón sanitario levantado por las fuerzas democráticas alemanas contra el neonazismo. Demasiados ecos de una época en la que Hitler afirmaba: "Yo soy la última oportunidad para Europa". Y, como no hay dos sin tres, ahí va la tercera zozobra. La que expresa en una entrevista Martina Kuemmerle, de 72 años, miembro de una ONG humanitaria: "Lo que más me ha dolido son los conocidos de mi generación, académicos y personas formadas sin problemas aparentes, que han votado a AfD".