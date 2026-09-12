El tiempo que nos queda

Cada momento de la vida tiene su particular belleza, su irresistible sabor a tiempo detenido; a tiempo misterioso que no se detiene. No comparto ni me siento identificado con la general apología de la juventud que, en casi todos los sitios, se ensalza constantemente en detrimento de la madurez o de la ancianidad. No. El ecuador de la vida ofrece otra visión, acaso más certera, del trascurrir de la vida. Me cuesta comprender a las personas que ocultan su edad insistentemente o hacen esfuerzos —sobrehumanos— por tratar de rebajarse, quizá, unos pocos años. Asumir con amor que estamos de paso y que el tiempo se nos enreda entre los dedos, dibujando y desdibujando nuestro rostro no es tragedia, sino las normas de juego establecidas desde el principio. Este paso voraz de los minutos ha sido uno de los grandes temas de inspiración en la historia de la creación humana. Pintura, escultura y literatura, principalmente, han estado, desde hace milenios, marcadas por el sino de Cronos.

A pesar de lo anteriormente dicho —que creo con total sinceridad—, no dejo de sorprenderme por la velocidad con que han transcurrido los últimos años de mi vida. Es entonces, en puntuales momentos, cuando cierto vértigo también me visita; pero trato de no quedarme en la nostalgia, sino de proyectarme en seguir disfrutando, viviendo, de forma consciente. Desde que fui padre, casi todo se aceleró aún más. Los hijos tienen un poder grande para cambiarnos, para impulsarnos; posiblemente, sean estos los mayores responsables de que se realicen prodigios en la vida de cualquier hombre corriente. Los hijos nos enseñan, asimismo, otra lección diferente sobre el tiempo, nos abruman y sorprenden en medio de lo cotidiano al observar en ellos, casi sin darnos cuenta, cualidades o destrezas que no sabemos ubicar en qué momento han aprendido. Creo que esto es universal, tanto como ese paso del tiempo que nos desasosiega; como les ocurrió a tantos hombres y mujeres que nos precedieron.

En los días últimos de este verano viví, de forma improvisada una noche de agosto, una experiencia maravillosa, tanto en lo estético como en lo personal. Junto a mi familia y unos amigos, con hijos de edad similar, improvisamos una pequeña excursión nocturna por las riberas de un río Segura que se mostraba, a la luz de una casi luna llena, enigmático y evocador. Los niños alumbraban la noche, fabulosamente, con unos preciosos faroles, modernos, de inspiración japonesa. Corrían y rompían el silencio y la oscuridad de la noche con sus risas y luz. En mi mente, al contemplarlos iluminados de tan peculiar manera, visualicé uno de esos cuadros que uno guarda en la mochila aletargados y que volvió a mi presente como un huracán, bellísimo.

En el año de 1885, en Inglaterra, en los Montes Cotswold, unas niñas posaban para el célebre pintor Singer Sargent, que pasaba aquel verano en compañía del creador americano David Millet. No hacía mucho que el ‘artista-dandi’ había huido desde París tras el escándalo suscitado por su célebre Madame X —dedicamos un artículo anterior a esa fascinante obra—. Sargent no era impresionista, aunque se codeó en ocasiones con este movimiento y con su evocación de la luz y el color. En un paseo por el río Támesis, el gran retratista había visto unas linternas colgantes de unos árboles, esto le llevó a querer plasmar la luz que había visto en una nueva obra, pero esta vez tenía que ser capturada a plain air. La intención era mostrar la cantidad de luz exacta en ese frágil equilibrio en que la noche, aun no reinante, va apareciendo. El pintor estuvo trabajando en el cuadro durante los meses otoñales del citado año y, a veces, tan solo unos minutos, cuando la luz estaba en la denominada ‘hora azul’. Las propias flores fueron muriendo e iban siendo reemplazadas, irremediablemente, por otras artificiales. El cuadro fue finalmente terminado en octubre del año siguiente. Esas niñas, Dolly y Polly, hijas del ilustrador Frederick Barnard, ayudaron a la construcción de un cuadro que sigue fascinando por su luz mágica, cautivadora.

Entre las muchas bondades del arte, está la de ayudarnos frente al tiempo. Puede detener a este de muy diversas formas. Condensa y congela momentos y sentimientos; une a personas que nunca se conocieron pero que sintieron lo mismo ante el misterio de la vida. La otra noche, mis hijos me evocaron la obra de Sargent sin saberlo, porque el hombre sigue sintiendo la misma fascinación o miedos en épocas dispares. Porque las palabras, la pintura o cualquier otro material, nos ayudan a la perdurabilidad de momentos que merecen ser eternos en su fragilidad.