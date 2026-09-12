Opinión | Nos queda la palabra
Quedan días
Compartiría el próximo martes el penúltimo amanecer con su amor de verano. Tenía la suerte de trabajar en Murcia y revivir el festivo 15 de septiembre un último adiós imposible. Oficialmente, acaba la campaña y finiquita el estío, pero ambos sabían que ni la distancia ni las hojas del calendario van a separarlos.
Se conocieron a la carrera, cuando los dos buscaban calma. Una tras el extenuante trabajo en el instituto y otro tras un abominable viaje en patera. Nada más recalar en la costa, vio que necesitaba ayuda y, cuando intentaba poner pies por piernas, allí estaba su mano para ofrecerle una toalla con la que camuflarse. Y, después, de la mano, le abrió su casa para que se aseara, vistiera con la ropa que aún mantenía su ex en el que fue su domicilio conyugal, y comer un bocado.
Le dejó en Caritas y, sin volver la espalda, creyeron que se cerraba el episodio.
Samir consiguió un trabajo que le alargó, si cabe, aún más el día. Vigilar durante la noche las mesas y sillas de la terraza de un chiringuito, desde el que divisaba el horizonte por el que había recalado en otro continente.
Hasta mediados de julio no cayó, si cabe caer aún más, en la cuenta de que junto a las sombrillas que plegaba y desplegaba cada jornada pasaba su amiga.
Hasta agosto no se atrevió a decirle nuevamente gracias. Y, a partir de ahí, pasó su eclipse vital y todas las noches se llenaron de estrellas, allá arriba y sobre el paseo marítimo y aún más arriba cuando se miraban en la siempre lúcida oscuridad.
Abría el curso escolar y chapaban los bares de la costa. Todo en su contra, incluyendo una rutina marcada por el odio, donde el color de la piel te convierte en delincuente.
Contra viento y marea decidieron proseguir su amor, caminar orgullosamente juntos en un sempiterno verano.
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