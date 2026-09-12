No saben leer

En la mili, fui profesor de analfabetos. Incluso me ascendieron en este rango y llegué a ser el ‘coordinador de analfabetos’, es decir, el encargado de repartir los 60 o 70 analfabetos que entraban en el Cuartel de Instrucción cada curso entre sus compañeros que tenían algunos estudios más o menos superiores para que les sirvieran de profesores. Había un maestro en el cuartel, que daba alguna clase, pero como es natural, podía hacer poco con tantos alumnos. Era menester que aprendieran algo pronto, porque no se les permitía salir a la calle hasta que no podían leer un letrero o, menuda exigencia esencial, reconocer a todos los mandos por sus galones o insignias, a fin de que no confundieran al portero del ayuntamiento con un capitán de corbeta. Les hablo de los años sesenta del siglo pasado, es decir que todos estos hombres que no sabían leer ni escribir habían nacido en los cuarenta, ya acabada la guerra civil, pero ante la necesidad y el hambre, muchos niños no fueron a los colegios, o solo asistieron unos pocos años, e inmediatamente fueron encargados de cuidar cabras o de trabajar en los campos. Venían de la Cataluña profunda, de las Baleares, de Valencia, jóvenes llenos de vida, pero que firmaban mojando el dedo pulgar en tinta. Y mujeres analfabetas había muchas más que hombres. Estábamos en pleno franquismo.

Ahora saltemos al año 2.000. En las clases los profesores notábamos cómo los alumnos iban desarrollando sus capacidades según avanzaban los cursos. Era genial observar que ya lo comprendían todo mejor, que podías utilizar en las explicaciones un vocabulario más amplio. Se notaba mucho ese enriquecimiento lingüístico cuando comenzaban a tener clase de Filosofía, de Física y por supuesto con la continuidad de Lengua, Literatura, Historia, etc. En COU, o después en 2º de bachiller, había un buen nivel de comprensión lectora, incluso en los terceros de Formación Profesional 2, que tenían sus asignaturas de Letras, el nivel era bueno. Había problemas, claro está, pero también planes para solucionarlos. Por ejemplo, las faltas de ortografía de algunos, pero una ampliación de la lectura tenía buenos resultados y en las reuniones de profesores de un curso nos poníamos de acuerdo en que había que atender especialmente a Fulanito/a porque tenía problemas con la ortografía. En Inglés, mi asignatura, el uso habitual del diccionario ayudaba mucho a avanzar en la comprensión lectora y en la expresión escrita.

Y llegamos a la actualidad, a los resultados del informe PISA que ha descubierto la extendida incapacidad para comprender un texto de los que han de manejar a su edad en los alumnos de 4º de la ESO, y por extensión, los mayores y menores, cada uno a su altura de conocimientos. También tienen problemas serios en su trato con Matemáticas y Ciencias, pero quizás lo que más asusta es comprobar que a muchos de estos jóvenes los textos de 150 palabras ya les resultan incomprensibles en algunos de sus mensajes. Hablando de este tema con un profesor de la Universidad amigo, me decía que había notado que a veces las respuestas de los exámenes de los alumnos no se correspondían con los enunciados de las preguntas, sencillamente porque no los habían entendido, porque no tenían capacidad lectora para ver qué se les pedía exactamente, es decir, porque no saben leer.

Dicen los técnicos educativos que la culpa fundamental es de las pantallas y su atracción irresistible para los jóvenes, pero también señalan que hay menos atención, menos curiosidad y esfuerzo en ellos y ellas, y, a más problemas de disciplina o acoso, menos nivel de conocimientos; cuanta menos atención de los padres, peores resultados. Es decir, que no es un solo desencadenante, es que algo se nos está escapando de las manos en la formación de esta generación.