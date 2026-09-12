La cruda realidad

Sábado 5

Descoloridos

La crisis del estrecho de Ormuz, también conocido como el estrecho de Schrödinger, porque está abierto -según Trump- y cerrado -según Irán- al mismo tiempo, ha tenido consecuencias globales impredecibles. La empresa japonesa de patatas fritas Calbee se ha visto obligada a sustituir sus coloridas bolsas por un deprimente packaging en blanco y negro, que tiene el mismo efecto sobre el apetito que un chute de Ozempic. El motivo: la falta de nafta, un derivado del petróleo del que se extrae la tinta industrial y que los japoneses compraban a Oriente Medio.

Domingo 6

Trumpflación

Esos 30 kilometritos de nada -por los que pasa la quinta parte de la energía que consumimos en el planeta- son también los responsables de que usted y yo seamos cada día más pobres. «Ahora que ya lo tenemos bajo control, podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el estrecho de Trump. Será "más sexy que nunca", ha propuesto Trump, cuyas acciones petroleras y gasísticas han aumentado de valor drásticamente. Mientras el líder MAGA se hace cada vez más rico -su fortuna se han incrementado en 2.200 millones de dólares desde que está en el cargo- usted y yo sufrimos la llamada ‘trumpflación’: la subida generalizada de los precios motivada por sus desvaríos geopolíticos.

Lunes 7

Hegemón rima con...

Trump, como buen hegemón, está obsesionado con los estrechos y busca, de manera obsesiva, dominar estos cuellos de botella por los que circula la riqueza mundial. Ceuta, situada en la misma puerta del estrecho de Gibraltar, tiene un valor geoestratégico clave, ya que es el punto en el que Europa y África se dan la mano y donde el Mediterráneo se abre al Atlántico. Mi padre siempre decía "piensa mal y acertarás".

Martes 8

¿Españolísima?

Lo cierto es que el idilio entre Marruecos y EEUU vive horas felices: Rabat es el mayor comprador de equipamiento militar estadounidense de África y se beneficia del poderoso respaldo diplomático de Washington. Sobre la implicación del Gobierno marroquí -por acción u omisión- en la invasión de Ceuta, pocas dudas caben si atendemos a las declaraciones del propio ministro de Justicia del país vecino, el pasado 21 de agosto: "Ceuta y Melilla constituyen un derecho histórico y geográfico de Marruecos". Tampoco resulta muy tranquilizador el hecho de que la Cámara de Representantes de EEUU defina a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España, pero "situadas en territorio marroquí’".

Miércoles 9

Pobreza Elegida

Abro las páginas de información económica y leo el siguiente titular: "Estos son los gastos innecesarios que debes dejar atrás si tu objetivo es comprar una casa". El artículo, que cita como fuente al portal inmobiliario Idealista, señala como responsables de nuestra incapacidad ahorradora a los llamados ‘gastos hormiga’, esas pequeñas fugas invisibles de dinero que van desde tomarse un café a pagar una suscripción de streaming. Admítalo, usted es pobre porque quiere. Yo, desde que me di de baja de Netflix y dejé de comprarme Doritos, soy propietaria de un ‘aticazo’ y he empezado a mirar yates.

Jueves 10

El amoche

ÉL: Me pone muy triste que todos nuestros ídolos vayan a morir y nos dejen solos… Me da pena, porque lo que viene no es mejor. ¿A quién vas a leer cuando muera Houellebecq? ¿A Juan del Val? ¿A quién vas a escuchar cuando mueran los Rolling o Paul McCartney? ¿A Camilo, a Aitana? Ya no hay cultura. No se la espera y, además, está mal vista.

YO: Ya no hay cultura… Se ha ‘acabao’, como los pastelicos de carne aquel día.

Viernes 11

Sálvese quien pueda

"El capitalismo nos mantiene en un estado de pánico, escasez e inseguridad, y alienta nuestro egoísmo", Naomi Klein.