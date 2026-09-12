Creer en esta justicia es imposible

El Supremo deja en suspenso las altas en el Censo Electoral por la ley de nietos / L. O.

Sorprende que una parte importante del poder judicial se eche las manos a la cabeza cuando las encuestas dicen que la sociedad española no confía en la justicia, y que creemos que determinados jueces hacen política desde sus altares.

Pero sorprende mucho más que se quejen cuando son ellos mismos los que están dando muestras inequívocas de manipulación, parcialidad y hasta de persecución.

Como muestra un botón ¿Han visto a la presidenta del Supremo o del Constitucional pedir perdón por el varapalo del TJUE al Supremo hace unos días?

Claro que la mayoría de sus señorías no juegan a la política, menos mal, el problema es que es esa minoría, que está en puestos clave, los que si se alinean con aportar su grano de arena a la desestabilización institucional.

“El que pueda hacer que haga”. J.M.Aznar.

Hay decenas de decisiones judiciales que no dan lugar a dudas sobre la injerencia del poder judicial en los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, baste recordar aquel mensaje del ex director general de la policía a sus compañeros del partido popular, anunciando que ya controlaban la sala 2 del Supremo.

El cinismo, la hipocresía y lo que es peor, la soberbia, hace tiempo que alquiló habitaciones en los órganos superiores del poder judicial, y encima nos tratan como si fuéramos imbéciles.

La cúpula del poder judicial, es parte del problema, y no de la solución