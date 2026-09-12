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Opinión | El canal del funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

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Creer en esta justicia es imposible

El Supremo deja en suspenso las altas en el Censo Electoral por la ley de nietos

El Supremo deja en suspenso las altas en el Censo Electoral por la ley de nietos / L. O.

Sorprende que una parte importante del poder judicial se eche las manos a la cabeza cuando las encuestas dicen que la sociedad española no confía en la justicia, y que creemos que determinados jueces hacen política desde sus altares.

Pero sorprende mucho más que se quejen cuando son ellos mismos los que están dando muestras inequívocas de manipulación, parcialidad y hasta de persecución.

Como muestra un botón ¿Han visto a la presidenta del Supremo o del Constitucional pedir perdón por el varapalo del TJUE al Supremo hace unos días?

Claro que la mayoría de sus señorías no juegan a la política, menos mal, el problema es que es esa minoría, que está en puestos clave, los que si se alinean con aportar su grano de arena a la desestabilización institucional.

“El que pueda hacer que haga”. J.M.Aznar.

Hay decenas de decisiones judiciales que no dan lugar a dudas sobre la injerencia del poder judicial en los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, baste recordar aquel mensaje del ex director general de la policía a sus compañeros del partido popular, anunciando que ya controlaban la sala 2 del Supremo.

El cinismo, la hipocresía y lo que es peor, la soberbia, hace tiempo que alquiló habitaciones en los órganos superiores del poder judicial, y encima nos tratan como si fuéramos imbéciles.

La cúpula del poder judicial, es parte del problema, y no de la solución

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