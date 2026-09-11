Pregoneros

El pasado viernes asistí al pregón que el cantante murciano Ginés Paredes Giménez, Walls, dio en la murcianisima plaza del Cardenal Belluga y que anunciaba al mundo entero la Feria de Murcia 2026. Confieso que me gustó. Fue un pregón sentido, como supongo que tienen que ser los pregones, parido desde las entrañas que alternó la emoción con chispazos de reivindicación y denuncia.

Reconozco que, debido a mi desconocimiento sobre el artista, me quedé perplejo cuando el pregonero dijo que apenas tenía veinticinco años. Sí, veinticinco años. Admito que aquella revelación me llevó a una reflexión espontánea y, ¿por qué no? tal vez injusta. Me pregunté si una persona tan joven había tenido tiempo suficiente para fabricar los recuerdos que nos permiten construir la memoria sentimental de la que se alimenta la nostalgia, la herramienta más poderosa que existe para evocar y ensalzar las bondades de una tierra. O si por el contrario, ese sentimiento queda exclusivamente reservado para aquellos que acumulan en su mochila más años de experiencia, sufrimiento, cicatrices en el alma como apuntaba el maestro Pérez-Reverte, y esas huellas invisibles que solo son capaces de provocar el paso del tiempo.

Por lo general, este tipo de actos suelen servir de homenaje a la figura del pregonero, reconociendo de este modo su trayectoria y sus servicios como embajador de su tierra durante tantos años. Sin embargo, como ya hemos comentado, cada vez parece estilarse más la tendencia a encomendar estos menesteres a la savia nueva. Una tendencia que acorta de manera abrupta, y a veces casi insultante, los tiempos naturales de la vida. Porque si con apenas veinticinco años ya hemos pregonado las fiestas de nuestra ciudad y hemos recibido el homenaje que tradicionalmente se reservaba a toda una trayectoria, ¿qué nos queda para los cincuenta, para los setenta o para esa edad en la que la experiencia está escribiendo los últimos capítulos de un relato vital que espera ser reconocido? Me preocupa esto último porque ¿no estaremos quemando etapas demasiado rápido?

Volviendo al ejemplo de Walls, imagino que el Ayuntamiento se decantó por él debido a su tirón mediático y a su capacidad para conectar con la juventud. Y, a juzgar por el ambiente que había en Belluga la otra noche, no se equivocó porque la plaza estaba literalmente ‘abarrotá’ de chavalería que acudió atraída por la presencia de uno de sus ídolos. Todo un acierto de nuestro consistorio que supo tender un puente entre la tradición y un público que, seamos honestos, jamás de los jamases hubieran sentido la más mínima curiosidad por acercarse a un acto de estas características.

Pero llegados a este punto, y una vez reconocido el acierto del Ayuntamiento por la elección de Walls y su comunión con la muchachada, deberíamos preguntarnos, o al menos eso creo yo, si un pregón ha de ser un instrumento exclusivamente para atraer público o, como hemos comentado antes, ha de simbolizar la trayectoria y el arraigo del pregonero y servir como homenaje a toda una vida de servicio a su comunidad. No sé qué opinarán ustedes. Dicho esto, bravo por Walls.