Atrás quedaron días de horarios cambiados, planes improvisados y noches sin prisa. Jornadas en las que la realidad parecía mirarse de otra manera, aunque los incendios, las desavenencias políticas y, sobre todo, el trágico asalto a Ceuta nos recordaban que desconectar es imposible. La gravedad de los asuntos no invitaba a mirar a otro lado. Pero, casi sin darnos cuenta, otro verano termina. Llegó la vuelta a la normalidad.

Recuerdo que, cuando tenía la edad que hoy tienen mis hijos, volver a casa era tristísimo. Habíamos pasado tres maravillosos meses en la playa, hasta llegar a olvidar cómo era Murcia. Desconocíamos qué era eso de la vuelta a la normalidad. Montados en el Renault 21 de mi padre, José María García ponía voz al camino de vuelta.

Del mar a la huerta. Pese a todo, el viaje era bonito. Bastaba con mirar por la ventana. La luna dibujaba una pequeña parte del campo de Cartagena. Inmediatamente, el campo de Murcia nos metía entre montañas, que acentuaban la oscuridad de la noche. Comenzaba el descenso del Puerto de la Cadena. Una curva, otra… y ahí estaba ese horrible monumento franquista que tanto temía. Intentaba cerrar los ojos para no verlo, pero siempre terminaba encontrándolo. El rápido descenso permitía ver las primeras lucecitas. Después, se multiplicaban hasta dibujar la ciudad. Al fondo, perfectamente reconocible, la majestuosa torre de la Catedral. Esa era la señal de que ya estábamos en casa. ¡Ojo al dato! Las vacaciones habían terminado.

Ahora volver me entristece más que entonces. No solo porque soy ‘amiga del verano’ -como escribe el poeta Eloy Sánchez Rosillo-, sino porque los años también cambian los ojos con los que miramos la ciudad.

Al regresar, Murcia se esconde tras pantallas acústicas grafiteadas que afean los accesos (un proyecto del ministro Puente, ejecutado con la premura de los fondos europeos, insensible al entorno). ¡Y señoras y señores! No falta el habitual caos del tráfico, la ‘revuelta’ al cole y, para colmo, la escandalosa clasificación de periodistas del informe de Interior o el de PISA, que augura un futuro cada vez más incierto... «Septiembre, dichoso mes que, con aguaceros y tormentas, pone la huerta al revés», reza el refrán. Este mes, y los siguientes, no parece que vayan a ser una excepción.

Quizás ese sea el verdadero problema de la vuelta a la normalidad: terminar aceptando como normales cosas que nunca deberían serlo. ¡Saludos cordiales! n