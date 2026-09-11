Las mentiras

Dice el Apocalipsis —y si no lo dice, debería decirlo— que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No seré yo quien los juzgue —por eso, también bíblico, de que no juzgues y no serás juzgado—, aunque toda mi vida me haya dedicado a juzgar. Espero que a esa hora apocalíptica no se me tenga en cuenta. Me conformo con que esos mentirosos no vuelvan a gobernar un país.

Trump es el mayor mentiroso —o si lo prefieren, fanfarrón— del mundo mundial, por eso de regir la mayor potencia armamentística. Dice que se merece el Premio Nobel de la Paz y no para de guerrear. Dice que acabaría con esas guerras —unas suyas, como la de Irán; y otras ajenas, como las de Ucrania— en un santiamén —siguiendo con lo bíblico—, pero pasan los días, las semanas, los meses y hasta los años, y sigue muriendo gente militar y civil y destruyéndose ciudades enteras. Premio Nobel de los mentirosos.

Y si aterrizamos en España, los mentirosos en política crecen como el trigo sembrado en buena tierra, porque lo que se siembra, se cosecha y «lo que se siembra por el hombre para su carne, de la carne segará corrupción» (Gálatas 6). El número one —que no digo yo que sea ‘P.S.’, ni que estas iniciales se correspondan con Pedro Sánchez, como tampoco en su día M. Rajoy fue Mariano Rajoy, ni que ‘Pte.’ signifique presidente (González), sino ‘pendiente’— ha mentido más que cuando la televisión dice eso de «La audiencia ha decidido…». Si no, hagamos un breve repaso-resumen de sus trolas más sonadas.

La primera de ellas fue la de «Nunca aprobaré una amnistía a los golpistas porque esta no cabe en nuestra Constitución» (2014). Y ahí la tenemos, con tal de gobernar. La segunda es «Acabaré con los decretos-ley». Poco después afirmó que gobernaría con o sin el Parlamento (2015). La tercera es que «Nunca pactaré con independentistas» (2016). Y ahí están mandando los que, aunque viven de España, la repudian. La cuarta fue la de «Acabaré con los aforamientos en 60 días» (2018). Aún existen. La quinta: «Traeré a Puigdemont para que rinda cuentas ante la Justicia» (2019). Y la realidad ha sido que el que le rinde pleitesía es él al prófugo, con emisarios tan honrados como Ábalos o Santos Cerdán. Una más, la sexta: «No dormiré tranquilo si Unidas Podemos gobierna». Pocos meses después no solo gobernó con ese partido, sino que nombró a Pablo Iglesias vicepresidente segundo. Y el colofón es cuando aseveró lo siguiente: «Vengo a regenerar la democracia y combatir la corrupción». Argumento principal de su moción de censura para acabar con el gobierno del PP, siendo su portavoz quien ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión como autor de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Sin comentarios.

No solo está Sánchez, pues el segundo con más mentiras cazadas parece ser que es Grande-Marlaska —con lo buen juez que era… vete ya y recupera tu prestigio, por favor—. Veamos. Su directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, nunca se vio con la fontanera del PSOE, Leire Díez, afirmó rotundamente. Después, la información del Instituto Armado, e incluso de la propia directora general, confirmó las reuniones —‘cafés’ según ella— con la enredadora Leire . «Nunca se me informó de que se estaba organizando desde Marruecos un asalto a las fronteras de España».

Su colega al cuadrado —por jueza y ministra— lo deja por mentiroso cuando dice que sí se le había dicho, al igual que el servicio de inteligencia español y la propia información procedente de Marruecos. Ha preferido dejar como incompetentes a ese servicio del Estado, tan esencial para la seguridad nacional, antes que reconocer que dimitir. Sánchez lo ampara y deja mal a Robles, que no sé cómo después de llamarla pájara y ahora esto, aún sigue ahí. Con anterioridad Marlaska fue reprobado por el Congreso de los Diputados en dos ocasiones y otras dos por el Senado, por mentir. El Congreso, en los años 2022 y 2024, respectivamente, por su gestión de la tragedia de Melilla, donde fallecieron 20 inmigrantes, y por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). También el Senado lo reprobó por este mismo caso de Barbate, y otra vez por la muerte de otros dos guardias civiles, durante la persecución de una narcolancha en Huelva en el 2026. Sin olvidar al guardia civil ligado a San Javier, fallecido persiguiendo a una narcolancha. Y dicen los que mandan, que no es una profesión de riesgo. A lo mejor lo es ir a la cafetería del Congreso.