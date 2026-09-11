Cuando este artículo llegue a ti, probablemente ya no se hable del estado de ruina en el que se encuentra nuestro sistema educativo, según ha evidenciado el informe PISA.

No hace ni tres días que unas pruebas externas dijeron, sin género de dudas, que nuestro sistema educativo es un desastre. Que nuestros hijos, la siguiente generación que vertebrará la sociedad, no saben hacer ni la o con un canuto.

Quizá no sea importante, visto que nadie mínimamente responsable de este cataclismo ha dicho ni pío. Los autores de esos planes de estudios magníficos parecen no tener culpa de que el más listo de nuestros chavales iría justito en cualquier otro país. Nada, nuestros hijos, que no hay forma de que estudien.

La educación nunca ha interesado especialmente, no nos engañemos. No hay más que ver las distintas leyes: parecen más hechas para dar en los morros a los votantes del partido político de enfrente, que para hacer ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. Pero no podemos decir que el desastre sea por la LOMLOE (’Ley Celáa’) o por su antecesora, la LOMCE (’Ley Wert’), porque los alumnos evaluados estudiaron al amparo de ambos planes, así que a callar cualquiera que diga otra cosa. El caso es que ninguno de los planes de estudio ayuda a lo que debe servir la educación, y es a ese arte de subvenir cada cual a sus necesidades, sin ayuda de nadie, y si es posible sin delinquir. Muy lejos de la meta real de esos planes, que parecen intentar hacer tontosdelcú a espuertas, que no distingan los términos de un préstamo, ni las condiciones de un trabajo. Quizá sea eso lo pretendido, y yo aquí pensando que es la simple desidia de los profesores y un poco también de nosotros, los padres.

Por si acaso, he hecho ronda de llamadas, y me he enterado de muchas cosas. No es sólo cosa de los móviles -que ya me están entrando ganas de tirarlos por la ventana-. La inclusión de las pantallas en el entorno educativo, sin esperar al prudente consejo de expertos fue una metedura de pata que en qué nos estamos viendo de sacarla. A todos nos entró la fiebre digital y ahora vienen los madremías. La letra no sé si con sangre entra, pero ayuda mucho a escribir la lección una y otra vez, de memoria, hasta sabérsela bien. El estrujamiento de sesos de toda la vida es lo que da resultado.

¿Qué es lo que hace que hayamos ido abandonando ese método? Uno de los motivos es la carga burocrática de los profesores, algunos reconvertidos en trabajadores sociales según la barriada. Obligados a rellenar estadísticas para burócratas en vez de dedicarse a enseñar, rellenan cien mil estadísticas y en el tiempo que les sobra, ya si eso enseñan.

Luego están los padres. La crisis total de valores, y de falta de respeto a la autoridad es de tal calibre, que un niño cualquiera es el rey allá donde va, y todo lo que le rodea debe adorarle. Por eso el juzgado de menores está lleno de animales con dinero en el bolsillo y serrín en la cabeza.

Claramente estamos atravesando un cambio de era, y ese terremoto tambalea todos los ámbitos de la vida. El sistema educativo no se va a librar. Como siempre, al final nos toca a las familias hacernos cargo de esto. De toda la vida, la educación que uno recibe es la que le dan en su casa. Así que cada uno a lo suyo, a ver si somos capaces de echarnos esto al coleto.