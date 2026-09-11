Mi informe PISA

Mi primera escuela: unitaria masculina de La Huerta del Nublo, en Lorca. No había unitaria femenina. Esperábamos a don José a la puerta, y formando escuadrón cantábamos el Cara el Sol, brazo extendido, palma abierta. Una vez dentro nos sentábamos según la nota dada por el maestro el día anterior, sin distinción de cursos: los que mejor se sabían la lección, en las primeras filas; los que peor, en las últimas, quienes por lo general nunca avanzaban. Si ante las cuestiones planteadas por don José te quedabas en blanco, lo más probable es que te llevaras un pesco, ante el regocijo general. Si te pillaba hablando, te aplicaba ‘el cepillo’ detrás de la oreja, esto es, disponía allí el pulgar y lo desplazaba con fuerte presión.

Esa escuela cerró, y me enviaron a El Salto, a tres kilómetros de mi casa, desde donde me desplazaba en el coche de San Fernando. También recibíamos en la puerta a don Andrés, quien en vez de en formación militar nos quería en fila india. Íbamos pasando de uno en uno ante su mesa, tras la que se situaba provisto de una vara de palmera pulida. Debías presentarte con una frase, de la que existían dos variantes: «Me los sé» y «No me los sé». Si pronunciabas la primera, te hacía una pregunta sobre los deberes encargados para casa el día anterior. Ejemplo: los hombres primitivos. Si respondías: «Los hombres primitivos vivían en cuevas y construían palafitos, etc...» te podías sentar. Pero si no acertabas con exactitud memorística, debías extender la mano para recibir dos varazos y ponerte de rodillas ante la pared. Si pronunciabas la segunda («no me los sé»), se conformaba con propinarte uno en premio a tu sinceridad, y seguías el camino de los anteriores.

«El maestro no enseña», les decía a mis padres, y a pesar de la escasa credibilidad de los alumnos que esgrimen este pretexto, logré que me trasladaran de colegio, esta vez a otra unitaria, la de El Consejero, paredada con un aula femenina, un indicio de normalidad. Allí, don Trinidad no nos hacía cantar himnos fascistas ni disponía de armas sobre su mesa, y empecé a disfrutar del placer de aprender. Aún hoy, mientras escribo estos artículos y me asaltan dudas sobre dónde poner una coma o qué palabras requieren tilde, levanto la vista del teclado y lo veo a él dictándome lo correcto. A ese hombre le debo todo lo que sé, pues sobre todas las materias me inculcó la más importante: la curiosidad para saber.

Por entonces no había informes PISA ni métodos demasiado reglados, sino profesores impostados o vocacionales. Benditos sean los segundos.