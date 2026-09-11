Tras las huellas de Jung

Edward F. Edinger estudió medicina, fue uno de los mayores expertos en Jung y firmó más de veinte ensayos. Este que aquí nos ocupa trata de hallar las huellas de la psique humana a través de los antiguos filósofos. En un recorrido fascinante, que comienza con los presocráticos y llega hasta san Agustín, Edinger descubre paralelismos en muchas de las doctrinas filosóficas y las ideas sobre la psique humana que estudió Jung. Si para los presocráticos la naturaleza (physis) fue uno de sus grandes temas de estudio, fue Jung quien dio un enorme paso intelectual (e intuitivo) al asimilarla con el subconsciente. Los antiguos filósofos descubrieron e identificaron la naturaleza, lo que significa que ya comenzaron a percibir la separación entre objeto y sujeto, entre el yo consciente y un mundo objetivo a su alrededor que merece ser estudiado.

Edinger señala en Mileto el origen de la psique, y muestra numerosos vínculos entre las aportaciones de Jung y las enseñanzas de Heráclito, e identifica la arché primordial como la libido generadora de energía; Sócrates, cuya mayéutica mantiene concomitancias con el proceso del psicoanálisis moderno; los arquetipos platónicos; la relación entre la capacidad de la abstracción matemática para resolver problemas en el mundo físico – por Pitágoras–con el subconsciente como espacio también abstracto en el que los problemas de la existencia humana adquieren un sentido significativo. Y sobre todo Aristóteles, autor en el que surge, según Edinger, la consciencia. En su De anima, se interroga el Estagirita sobre la naturaleza de la psique, y si esta puede existir sin conexión con el cuerpo.

Le dedica un capítulo a Filón, quien prefiguró a Jung, y cómo este consideraba que la materia representa la concreción de las ideas de Dios. Y también a Plotino, cuya descripción cuádruple del universo, formado por el Uno, la mente, el alma y la materia, conforma una suerte de estructura de la psique junguiana.

La segunda parte del ensayo profundiza en el gnosticismo y el cristianismo primitivo. Hace unos dos mil años surgió el arquetipo de Cristo, una imagen del sí mismo, que se dividió en dos corrientes. La más global y con dogmas compartidos, fundada por la Iglesia; y otra más individual y fragmentaria, que buscaba el conocimiento como culminación espiritual y que cristalizó en el gnosticismo.

Intercalando a pensadores gnósticos y cristianos, Edinger desarrolla en esta segunda parte un extenso estudio de la psique junguiana a través de sus ideas y doctrinas. Cristo es considerado como un arquetipo primordial, cuya resurrección funciona como una metáfora de nuestra independencia de los poderes aniquiladores de la materia. Por otra parte, los gnósticos se alejan de las doctrinas cristianas y de la fe, y basan su búsqueda espiritual en la Sabiduría.

El primer cristiano, por supuesto, es Pablo, quien cultiva una religión interior, paso necesario para la individuación. Marción, por su parte, encuentra en Cristo el punto de inflexión entre los dos dioses. El del Antiguo Testamento, que representa el inconsciente, y el Dios del Evangelio, cuando el yo toma conciencia de sí mismo. Marción, lo que hizo, en términos religiosos, fue partir la psique en dos.

En general, tanto los gnósticos como los cristianos ansían hacer emerger de la oscuridad, de la sombra, al yo consciente para alcanzar o la gnosis o el amor de Cristo. Es decir, la psique evoluciona y trata de tomar conciencia de sí misma. Cuando Nietzsche anunció la muerte de Dios, tan solo estaba constatando un cambio psicológico. La muerte de Dios ya estaba implícita en el cristianismo.

En definitiva, este delicioso ensayo hace un exhaustivo y detallado viaje por la psique humana, que los filósofos griegos hicieron mutar desde los mitos hasta una elaborada serie de doctrinas que, de un modo intuitivo pero sistemático, articulaban un corpus de conocimiento capaz de penetrar en el conocimiento de la naturaleza humana. Un conocimiento que fue derivando en un análisis del espíritu, que alcanzó su punto álgido en Plotino y después en la fe cristiana. Un viaje por la psique, decíamos, que a través del gnosticismo y Cristo ha llegado a conformar lo que hoy somos.