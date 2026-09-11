Escribir más sobre la situación de Ceuta tiene un riesgo. Y es que, cuando se publique, sea un análisis desfasado, dado que los sucesos cambian de un día para otro, supuesto el riesgo de explosión que su estado actual, fuera de lo normal sin duda alguna, pueda producirse de ese mismo un día a otro… Que agentes provocadores – internos y/o externos – están trabajando para que eso ocurra, está clarísimo (siempre pasa lo mismo en estados de conflicto). Quemar campamentos de asentamientos e impedir que lleguen alimentos y ayuda de la Cruz Roja, aún hechos aislados, tienen el objetivo de provocar a que los acosados se revuelvan con la rabia y desesperación del que se siente rechazado. Es de manual elemental del activista.

Y es el riesgo innecesario que ha corrido Sánchez con su exceso de pachorra sabática. Todo derecho a descanso y vacación es legítimo en condiciones de normalidad, pero no en situaciones excepcionales. Y ésta lo es, y mucho. Más aún cuando dos de sus principales ministros, como son Interior y Defensa, apelan a relatos contrarios, desmintiéndose mutuamente. En su entrevista a la cadena Ser, ha buscado una solución salomónica a tal efecto: “sí que se avisó, pero no que era tanto”… En román paladino: ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Una buena forma de templar gaitas, si no sonara como una pésima justificación.

Otra posición que induce a muy serias dudas, es su afán fuera de tono de exculpar a Marruecos, cosa que no es sostenible si aplicamos una lógica mínimamente razonable… Los 80.000 que dicen que invadieron España vía Ceuta, en un 90% eran marroquíes que asaltaron la frontera conjunta (además de que existen vídeos de la policía uniformada marroquí bajándolos de los camiones y dirigiéndolos. Nadie, ni el más tonto del pueblo, se puede creer que no hubo antes una estrategia de invitación/inacción, sabiendo lo que se hacía. Por otro lado, ¿a qué la pasividad de Marruecos a la hora de echar una mano en la repatriación de su propia gente?.. ¿tan poco les importa sus ciudadanos?.. Claro que les importan un soberano bledo (por eso quieren huir de allí); lo que les importa en verdad son otros intereses muy distintos.

Todo apesta y apunta a la estrategia de siempre: reivindicar esas plazas como suyas (lo son geográficamente, al igual que Gibraltar es español), al mismo tiempo que busca regalías y ventajas económicas para ejercer de guardián de fronteras, tanto por parte de España como por parte de Europa. Hay que estar muy ciego como para no verlo… La jugada de Pedro picapiedra de prometer la visita de Felipe VI a la ciudad autónoma agraviada “cuando se den las condiciones de normalidad”, afirma, es la que se me escapa, porque seré muy torpe de entendederas, pero, no veo claro que, por un lado, quiera exonerar a Marruecos, y apaciguarlo incluso de modo servil; y por otra parte le monte el agravio de ponerle en sus mismos morros a nuestro Rey… Cuando lo hizo su augusto padre, hace casi 20 años, éste también VI pero Mohammed, la lio parda, protestando y amenazando con un conflicto diplomático de envergadura. Y eso que nuestro monarca se consideraba “hermano” de su padre Hassán, por lo que era cuasi “sobrino” del Juanca.

En cuanto a la acusación directa que hace nuestro presidente a la influencia en los hechos de Israel, EE.UU. y Rusia, y la ultraderecha propia y de importación, aún siendo arriesgada, que lo es por la falta de pruebas, y también políticamente incorrecta, que igual lo es, lo que no se puede negar es que los ha hecho especialmente felices, dado que son enemigos declarados de nuestro Gobierno… La pregunta más elemental del buen investigador policiaco es la siguiente: en la comisión de un delito, ¿quién o quiénes son los más beneficiados?.. Y lo que está meridianamente claro es a quiénes beneficia esta merder.

Incluidos, naturalmente, los de la oposición, a los que no les importaría pegar fuego a Ceuta para utilizarlo a favor de sus intereses, que son desbancar a Perisancho… Que Putin, Trump, Netanyahu, etc. hagan palmas con las orejas, puedo llegar a entenderlo, créanme, pero el destructivo sentido de Estado de los que esperan suceder en el trono al socialista, no lo comprendo ni aún deletreando el silabario… Ya sé (quizá que sea precisamente por eso) que tanto los unos como los otros, son lo peor de los policatecúmenos; y que a los incautos ciudadanos metevotos, se nos ha polarizado hasta lo inhumano, pero eso no es óbice para que aún podamos pensar racionalmente; como es el modo más eficaz de perjudicar a todo el país. Nunca, jamás, el cainismo ha sido solución de nada.

Que Sánchez hace demoledores esfuerzos por convencernos que Rabat no nos chantajea, es un hecho indiscutible. Pero que Rabat nos chantajea descaradamente, es otro hecho irreversible, y él lo sabe mejor que nadie… La curiosa mudanza y contradicción flagrante está en el PP que, a través de Feijóo, le reprocha que señale a todos menos a Marruecos; y a través de Aznar le insta a que restaure relaciones con “nuestros aliados” Israel y EE.UU… Un despampanante juego de manos, dado que esos tales “aliados” lo son descaradamente de Marruecos, y eso choca frontalmente con señalar a Marruecos. También se olvida con mucha facilidad que fue la derecha dictatorial, sus ancestros, la que abandonó a su suerte a nuestro Sahara Occidental, con toda su riqueza en fosfatos (que no es éste el caso, dicho de paso), en manos de los marroquíes, y de la manera y forma más vergonzosa y traicionera.

Y es que, la política – o, mejor, esta clase de políticos – son tan falsos como incongruentes, y se pasan la cultura y la Historia por los forros de su más que flagrante ignorancia… Lo mismo hace Abascal, que le “exige romper el Tratado de Amistad con Rabat”, ignorando los mismos principios contradictorios y erráticos de su inmaduro extremismo… O ambos no tienen jodida idea de lo que fueron y defendieron, o lo que sí tienen es una mala fe encomiable, y una mala leche impepinable. Sin embargo, que la política (los políticos) se hayan pervertido hasta el punto de no tener el más mínimo pudor en sus vergonzosas contradicciones, no es lo peor de todo… Lo peor, lo mucho peor, es que la gente, la ciudadanía, participen de la misma ignorancia e incultura de la que ellos hacen asquerosa gala, porque estamos más pendientes del aprisco que del matadero. Esos malos – pésimos – políticos, nos han cebado con el pienso para no pensar. Y nosotros balamos según las consignas con que nos alimentan nuestros pastores de guardia… Aquí, cada cual con su “Beeé”!