El miedo se extiende a la sociedad

El miedo, el puto miedo sigue ganando súbditos, te engulle, te absorbe y se instala en la amígdala cerebral, donde alquila habitación con vistas al precipicio.

No solo han conseguido meternos el miedo en el cuerpo con la inmigración (robos, violaciones, inseguridad e incluso que están esquilmando los recursos sanitarios y sociales), da igual que los datos oficiales desmientan uno a uno ese mantra que coloca a cientos de miles de inmigrantes frente al paredón de nuestras frustraciones y fracasos, el miedo ya ha comenzado a formar parte de quienes levantan la mano en contra del tsunami de extrema derecha que lleva tiempo inundando parlamentos y poniendo al frente de países a personajes tan grotescos como Milei, Trump, o incluso que un mentiroso compulsivo y reconocido por él mismo, el ínclito Nigel Farage, puede llegar a primer ministro británico.

Hemos visto como se amenaza sin consecuencias con entrar en la televisión pública con lanzallamas y motosierras, de ahí a insultar y agredir a periodistas en manifestaciones de la extrema derecha ha sido cuestión de semanas.

Leo las redes sociales de mis hijos, y escucho llamar hijo de puta o hijo de perra al presidente del gobierno con una naturalidad que da miedo. Empiezo a conocer gente que no quiere pronunciarse sobre su posicionamiento ideológico progresista por miedo a que le rajen las ruedas del coche o que aparezca en su casa una pintada en la que ponga: ‘Puta roja’.

Desearle la muerte, que la violen o que le peguen una ‘jartá’ de hostias concejalas de izquierdas, se ha convertido en el padre nuestro de cada día en internet, no dudamos ya en gritar y vociferar que ‘Con Franco se vivía mejor’.

Hay movimientos internacionales, incluida España, en la que se cuestiona el papel de la mujer en la sociedad, plataformas en las que la mujer debería dejar que fuera el marido quien le diera la papeleta de su voto, son miles de mujeres las que creen que el movimiento ‘tradwife’ (mujeres tradicionales) es una alternativa, donde se recomienda y anima a que la mujer deje su trabajo y vuelva a la cocina, le llaman hogar.

Tengo miedo de que volver a rezar antes de empezar la clase en un colegio público se convierta en tradición, a que los crucifijos recuperen su espacio en las paredes mientras se lee el catecismo entre ecuaciones y la tabla periódica, pero sobre todo tengo miedo a ser libre para decir lo que pienso.

La extrema derecha sigue demostrando que cree mucho más en la razón de la fuerza que en la fuerza de la razón, y que una bandera puede esconder intereses espurios.

Casi nadie se atreve a decir que en Argentina hay más libertad para los usureros y menos salarios para los trabajadores, que en EE.UU. el presidente sigue haciéndose rico a costa del mundo y que sigue avalando genocidios y asesinatos, apenas llegan noticias de Gaza y sus gentes, y si levantas la voz contra de asesino de Netanyahu, el peso de sionismo puede caer sobre ti.

Aquí, en este país, quien defienda a Pedro Sánchez o al gobierno progresista, se convierte en traidor, asesino, miserable, corrupto, desleal y antipatriota.

Si uno se pregunta: ¿Cómo puede el Partido Popular dar lecciones de gestión de crisis después de defender y mantener como diputado a Mazón en Valencia?

Lo normal es que te traten de rojo desagradecido e indecente.

Sí, tengo miedo, lo reconozco, pero este no es mi problema exclusivamente, es un problema de todos como sociedad.