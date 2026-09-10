La línea férrea ‘histórica’: la distancia más corta según la geometría euclidiana

Podríamos pensar que la Región de Murcia comenzará a salir del aislamiento ferroviario en el que se encuentra estructuralmente desde décadas, cuando sea una realidad la recuperación, pero sobre todo modernización, de la línea Cartagena-Chinchilla con término en Madrid, popularizada como ‘histórica’. Fuera de servicio desde 2022, que se justificó por las obras del soterramiento (¿?). De sur a norte, o de norte a sur, travesaña directa o indirectamente la totalidad de cuantos pueblos y ciudades se extienden por la misma -como si fuera un río que con sus afluentes radia toda una cuenca- abarcando un espacio natural, vigoroso por su contribución al Producto Interior Bruto propio, como al del conjunto del Estado.

De ahí la urgencia de que sea puesta de nuevo en funcionamiento para no seguir descolgada -en relación a nuestra Comunidad Autónoma- del resto de regiones, principalmente de la valenciana: la mitad sur del país, salvo excepciones, podríamos acuñar el término de ‘España Seca Ferroviaria’.

Con los municipios de Hellín, Tobarra y Chinchilla, en la provincia de Albacete, compartimos una misma latitud que va más allá de su recorrido porque nos une historia, cultura, comercio y otras señas identitarias.

La provincia de Almería, aunque no es parte de este trazo ferroviario, pero una vez finalicen las obras del Corredor Mediterráneo, tendrá un enlace solvente hasta Madrid, de pasajeros y mercancías, a través de Murcia.

(Abro paréntesis antes de continuar para señalar cuatro aspectos relacionados entre sí que describen la realidad ferroviaria que tenemos):

Una, este aislamiento o ‘isla ferroviaria’, no debe entenderse solamente por la falta de infraestructuras, sino también por los deficientes servicios del Murcia-Alicante y del Murcia-Cartagena. Insuficiencias que, entre otras, podemos señalar las siguientes: trenes obsoletos con más de cuatro décadas, con averías, goteras e incendios ocasionales de las máquinas; coches sin paneles y megafonía para anunciar las estaciones; incumplimiento de horarios; falta de puntualidad, incluso en las salidas; supresión y solapamiento de frecuencias. Nula información sobre contratiempos antes de salir o en recorrido; masificación en horas punta; incidencias en la climatización; trayectos sin revisor; estaciones y apeaderos desasistidos. Máquinas expendedoras de tickets que fallan y usuarios que no conocen su funcionamiento. Supresión progresiva de los aseos.

Mismos atributos podríamos hacer del Murcia-Lorca-Águilas, pero lleva cinco años suspendido por obras.

Dos, el Corredor Mediterráneo merece especial atención dada la gestión de su trazado entre la provincia de Alicante, Murcia y Cartagena. Según cómo se articule definitivamente, determinará el modelo de las comunicaciones ferroviarias en nuestra región y condicionará parte de su futuro económico y social.

Tres, tenemos una alta velocidad que no cohesiona ni vertebra la región. Desde su salida en la estación Murcia-del Carmen, en poco más de 15 kilómetros, pasado el municipio de Beniel, nos encontramos en tierras alicantinas dirección Madrid, dibujando una elíptica fuera de toda lógica geométrica, económica, social y política, si bien en política no existen líneas rectas, salvo excepcionalmente, dado que la correlación de las fuerzas parlamentarias no siempre favorece un reparto de inversiones en las comunidades autónomas de modo solidario y en ecuanimidad. En consecuencia, no predominan los parámetros técnicos ordenados según prioridades objetivadas.

Cuatro, innegables los miles de millones en inversiones que está realizando el Gobierno de la Nación con fondos europeos para el Corredor Mediterráneo en la región, lo que en parte amortiza la asignatura pendiente que hay en materia ferroviaria y, en general, en cuanto a movilidad y transporte se refiere, aunque seguimos a remolque, y con un retraso muy considerable en años, respecto a otras CC. AA. ¿Casualidad o causalidad? ¿igualaremos en equidad alguna vez?).

Fuera ya de paréntesis y entroncando con el argumentario principal, desde la Comisión en Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, a través de un Informe propio, elaborado por reconocidos expertos, consideramos que la reapertura de la línea ‘histórica’, prevista según fuentes gubernamentales para finales de 2026, debería hacerse transitoriamente con trenes Alvia 730 híbridos, como era antes del cierre por obras, pero con mayores frecuencias y horarios, y como tránsito hasta su modernización conforme a una serie de objetivos que garanticen su viabilidad, señalando, entre otros, algunos irrenunciables:

Primero, la declaración de Obligación de Servicio Público con carácter indefinido, independientemente de su (deficitaria) rentabilidad económica, garantizando el Estado que se hace cargo del sostenimiento de la línea para cercanías y media distancia en el conjunto de las poblaciones en su itinerario.

Segundo, realización de la variante de Murcia para que las mercancías (sobre todo peligrosas) no pasen por la estación soterrada.

Tercero, electrificación y desdoblamiento en el horizonte de 2040 ¿llegaremos tarde?, tanto para pasajeros como mercancías para el paso de trenes de alta velocidad.

Las instituciones, asociaciones representativas y administraciones, hemos de trabajar desde la unidad de acción por encima de intereses partidistas y protagonismos injustificados –cuestiones que no debieran anteponerse al interés general-, con la obligación de dirigirse a la sociedad para hacer pedagogía sobre la importancia que la línea tiene para la vertebración y cohesión económica-social del territorio sobre el que discurre, dada la inequívoca corresponsabilidad de la ciudadanía para intervenir en los asuntos públicos, porque le son propios inalienablemente, y de lo que debería tomar conciencia.