Impunidad por 30 monedas

La mayoría mínima de diputados en la Asamblea acaba de burlar, una vez más, las esperanzas y los deseos de la mayoría de la Región, que quisiera ver el Mar Menor recuperado de las agresiones que sufre desde hace décadas y en su mejor estado de conservación posible. Para saber esto no hay que ser experto en demoscopia: escasísimos ciudadanos negarían que la laguna interior salada más grande del Mediterráneo debe ser restaurada ambientalmente y mantenida en su estado evolutivo natural.

Pero la reforma aprobada ayer con los votos de los representantes del PP y de los dos ‘antelistas’ disidentes de los «Santiago y cierra España» muestra de nuevo que son otros intereses los que estánn en sus mentes. El sentido de la alteración de la ley de protección marmenorense es el de en la práctica eliminar las sanciones que ese mismo texto legal prevé para los contaminadores la laguna. Ese es el efecto de intercambiar la imposición obligatoria de multas por la mera posibilidad de hacerlo. Parece un simple cambio léxico, pero encubre la discrecionalidad frente a la aplicación ineludible del régimen sancionador.

La aprobación de la reforma es una más de las 30 monedas imaginarias con las que el PP viene comprando su estabilidad gubernamental tras perder la mayoría absoluta. Antes, pagó a unos supuestos centristas irredentos con ínfulas de poder; después, a los disidentes de estos, cuya única aspiración era dizque mantener sus barrigas bien prominentes. A diferencia de esos dos episodios en que los ‘pagados’ no tenían detrás ni siquiera su propia firma, como así demostró lo ocurrido, ahora quienes pretendían y han conseguido la eliminación real del régimen sancionador de la ley de marras tienen detrás un poderoso grupo de presión con base en Cartagena y fuertes tentáculos más largos que todos los canales y acequias de riego del Trasvase Tajo-Segura.

No descubro nada, pues lo contó Jaime Ferrán de otra forma en este diario: el pasado viernes, los dos disidentes ex-voxistas firmantes —a saber, Virginia Martínez y José Ángel Antelo— se reunieron con la Fundación Ingenio para hablar del asunto: el cambio del articulado de la Ley del Mar Menor. Esa organización que se proclama independiente y apolítica, asegura representar a 10.000 agricultores del Campo de Cartagena y se dedica desde 2020, cuando inició su actividad, a desvirtuar los informes científicos sobre la raíces agrícolas de la contaminación de la Laguna emitiendo, primero, otros reportes de supuestos expertos de universidades extranjeras alguno de los cuales llegó a reconocer que no había publicado nada en revistas universitarias ni había investigado el asunto. Y, ahora, de gloriosas cabezas pensantes encuadradas en la UPCT.

No es inocua la actividad del grupo de presión agroindustrial nucleado en la Ingenio: ha conseguido situar el debate público en si el origen de la eutrofización del Mar Menor es debido a las consecuencias de la agricultura intensiva o a las aguas residuales y la lluvias torrenciales. Además, actúa política y directamente a través de la extrema derecha regional. Sus relaciones tanto con Vox como con sus disidentes no son ningún secreto. Al tiempo que Antelo y Martínez prestaban sus votos para la reforma de la Ley, los portavoces ortodoxos de Abascal han ido más allá, al menos a nivel declarativo: el diputado Antonio Martínez Nieto —que alcanzó renombre estatal por su salidas de pata de banco machistas— planteó «la derogación y desregulación de absolutamente toda la normativa (…) que han hecho contra los agricultores en el Campo de Cartagena» y «de toda la Región».

En este juego de a ver qué gargajo llega más lejos y de competencia leal y desleal por las 30 monedas que probablemente salen de las arcas del influyente grupo de presión agroindustrial, no conviene llamarse a engaño. Nada de esto sería posible sin la aquiescencia del partido gobernante que tiene 21 diputados en la Asamblea Regional. Le faltan dos para la mayoría absoluta y ahí está el juego. Es decir, el cambio de la Ley del Mar Menor iniciado ayer nunca hubiera sido posible sin los votos necesarios del Partido Popular, que ahora presume de que la reforma es suya.

Hay que considerar, por tanto, que esa reforma que permitirá que el régimen sancionador por contaminar el Mar Menor quede a nivel discrecional, además de rebajar notablemente las posibles, que no obligatorias, sanciones económicas y eliminar la prohibición de recibir ayudas a los agricultores sancionados, se deberá mayormente al impulso político de los diputados populares, sin los cuales ni Vox, ni sus disidentes habrían podido soñar nunca jamás con la práctica impunidad conseguida para los contaminadores del Mar Menor a cambio de las 30 monedas imaginarias aparentemente acuñadas en la Fundación Ingenio.