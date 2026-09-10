Cuando el divorcio también separa a los abuelos de sus nietos

Una imagen de una pareja que decide iniciar los trámites de divorcio. / Cedida

Cuando una pareja se separa, la atención suele centrarse, lógicamente, en los hijos, especialmente si estos son menores de edad: ha de establecerse con quién vivirán, si habrá custodia compartida, cómo se organizarán las vacaciones… lo referente a la relación entre menores y progenitores.

Sin embargo, hay una cuestión que no suele abordarse en esos momentos, y es la de qué ocurre con los abuelos de los niños cuando los padres de los mismos han tenido una separación no precisamente amistosa.

Imaginemos una situación bastante habitual. Un matrimonio se divorcia y, a partir de ese momento, la relación entre uno o los dos progenitores y los abuelos se rompe por completo, de tal forma que estos abuelos dejan de ver a sus nietos.

¿Pueden hacer algo? ¿Pueden acudir a un juez para solicitar un régimen de visitas?

La respuesta es: sí. El Código Civil protege expresamente las relaciones de los menores con sus abuelos. El artículo 160 establece que estas relaciones no podrán impedirse sin justa causa y permite que, cuando exista oposición, la autoridad judicial pueda establecerlas, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, y priorizando siempre el bienestar del niño.

La finalidad última es que el menor pueda conservar, siempre y cuando ello sea beneficioso para él, una relación, un vínculo, en este caso con sus abuelos, que puede ser importante para su desarrollo, su estabilidad emocional y su identidad familiar.

¿Significa esto que los abuelos tienen derecho automáticamente a un fin de semana al mes? No. Aunque en muchas resoluciones judiciales contemplan regímenes de visitas que incluyen para estos parientes un fin de semana al mes, determinadas tardes o parte de las vacaciones escolares, la ley no establece un régimen de visitas estándar para los abuelos.

El Tribunal Supremo en sentencias como la número 1706/2024, de 18 de diciembre, determina que el juez deberá valorar las circunstancias de cada caso: la relación previa que existía entre abuelos y nietos, la edad del menor, la distancia entre los domicilios, el tiempo que llevaban sin verse, la existencia de conflictos familiares y, sobre todo, si las visitas resultan beneficiosas para el menor, el bien jurídico a proteger.

¿Y si uno o los dos padres se oponen a que haya relación con los abuelos? Los progenitores tienen derecho a ser escuchados y su opinión será valorada por el juez. Pero su oposición no constituye por sí sola una razón suficiente para impedir la relación del menor con sus abuelos: debe haber justa causa que lo impida.

¿Y los tíos? ¿También pueden solicitar visitas? Esta es una cuestión menos conocida.La respuesta también es afirmativa.

El artículo 160 del Código Civil no habla únicamente de los abuelos. Protege las relaciones del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. Por tanto, los tíos también pueden solicitar judicialmente que se establezca un régimen de comunicación y relación con sus sobrinos cuando exista oposición de los progenitores.

En estos casos será especialmente importante acreditar cuál ha sido la relación existente entre el tío y el menor y, al igual que con los abuelos, si mantener esa relación resulta beneficioso para el niño.

¿Y qué ocurre con las llamadas, los mensajes o las videollamadas? Las relaciones personales no tienen por qué limitarse necesariamente a las visitas presenciales. La comunicación puede formar parte del régimen que se establezca, siempre de forma compatible con la edad del menor, sus horarios, sus actividades y sus períodos de descanso.

Porque, al final, cuando un juez decide si un abuelo puede volver a ver a su nieto o si un tío puede mantener el contacto con su sobrino, la pregunta verdaderamente importante es si esto si es bueno, si aporta algo positivo al menor. Porque los conflictos entre adultos no deberían privar a los niños de tener, con sus tíos y sus abuelos, un vínculo tan necesario para su desarrollo y su calidad de vida.