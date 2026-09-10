Un padre de veinticuatro años mata al logopeda de su hijo de dos con un arma blanca porque, según confiesa, cuando entró inesperadamente en la consulta advierte que el niño llevaba el pantalón bajado y el pañal desabrochado. Los comentarios de los lectores en los medios donde aparece la noticia son escalofriantes: la mayoría aplaude el asesinato y la reacción irracional e impulsiva del padre: «Es lo que hay que hacer», «Eres un padre ejemplar», «Yo hubiera hecho lo mismo…» El asesino, como los lectores, ignora si el logopeda estaba abusando del niño o no, solo reaccionó letalmente ante su sospecha, vengándose de un delito que no sabemos si la víctima cometió. Y los lectores le aplauden.

Cuando hace unos meses un cayuco con inmigrantes naufragó y acabó con la vida de la mayoría de ellos, los comentarios fueron igual de crueles. «Mejor, unos cuantos inmigrantes menos», compartieron muchos.

¿Cómo hemos llegado a una situación donde expresar abiertamente la crueldad y el odio está permitido, donde se aplaude sin vergüenza, sin culpa, sino con orgullo, el asesinato y la muerte?, ¿dónde se hace ostentación del odio? El consejero de Ayuso pide una soga para Pedro Sánchez. La autoridad, las instituciones, muestran el mismo odio cainita que la población, que se siente autorizada a hacer lo mismo. Si el juez Peinado duda abiertamente en su auto de las fuerzas de seguridad, si teme que cometan un delito, ¿qué no pensarán los ciudadanos?

Una mujer ofreció su opinión como respuesta: la gente desconfía de la justicia. No es un argumento que justifique el asesinato, por supuesto, afirmaba, pero el hecho es que el 60% de los españoles desconfía de la justicia. Su parcialidad y su lentitud no contribuyen a generar la confianza que debería experimentar el ciudadano, que espera independencia y eficacia.

Una película, El caso 137 (Dóminik Moll, 2025), expone la investigación policial que emprende un equipo de Asuntos internos ante el caso de un chico herido por la policía en una manifestación de los chalecos amarillos en Francia. La película mantiene la tensión en un contexto realista para mostrar la indefensión que sienten los ciudadanos frente al corporativismo y la defensa a ultranza que la institución hace de sí misma y de sus intereses. El pasado 8 de julio, la Asamblea Nacional francesa aprobó la presunción de inocencia para los policías que hagan uso de sus armas, lo que la izquierda gala ha calificado como, de hecho, un «permiso para matar».

Nos preguntamos por la pasividad de la población y la respuesta la tenemos delante de los ojos: los ciudadanos hemos perdido capacidad de agencia.

La impotencia ante la justicia y ante los mecanismos perversos de las instituciones genera lo que denominamos indefensión aprendida, el sentimiento de que se haga lo que haga no se transformará la realidad; Mark Fisher lo llamó realismo capitalista, ese tenebroso es lo que hay que conduce a la inacción. Su síntoma extremo es el llamado ‘Síndrome de resignación’. Lo sufren algunos niños inmigrantes en Suecia y Australia cuando su familia no recibe el permiso de residencia y temen ser devueltos a sus países de origen, donde observaron la violencia que se ejercía sobre sus padres. Los niños se recluyen sobre sí mismos, indefensos, dejan de comer, de moverse y de hablar, y entran en una especie de coma en el que pueden permanecer hasta que la situación se resuelve y vuelven a sentir seguridad. Mientras tanto, se alejan de un mundo hostil en el que no pueden intervenir. La desafección política, la depresión reactiva a acontecimientos vitales de origen social (paro, desahucio, dificultad para independizarse o conseguir una vivienda, pérdidas de algún tipo) son una respuesta similar a este síndrome de resignación que avanza en nuestras sociedades.

Del lado opuesto, entre quienes sufren igualmente de injusticias, precarización, falta de reconocimiento o desempleo, crece un resentimiento que se transforma en odio. Porque el odio proporciona sensación de potencia; la que el padre asesino sintió asestando las seis cuchilladas al logopeda de su hijo, la sensación de potencia que proporciona el comentario a quienes lo jalean.

Produce una profunda inquietud observar el crecimiento de estos fenómenos. ¿En qué sociedad vivimos cuando se aplaude el asesinato vengativo?, ¿qué anima a quienes se alegran de la muerte de quienes huyen de la pobreza, la guerra y la persecución en busca de una vida mejor?, ¿qué lugar habrá para el respeto y el cumplimiento de la ley, para la cooperación, si prospera esta cultura del odio que rompe con lo que nos regula, que expulsa, que separa?

Una película de 2017 ya nos alertaba al respecto, Tres anuncios en las afueras (Martin MacDonagh). El argumento era el siguiente: frente a la demora y la ineficacia policial, una madre emprende la venganza contra quienes violaron a su hija. Muy premiada en distintos festivales, el recurso a que una mujer se tome la justicia por su mano por fuera de la ley nos alarmó entonces, a pesar de que cierta crítica la defendió como una propuesta feminista, precisamente porque la protagonista imita algo que vienen haciendo desde siempre los hombres maltratadores: vengarse. Proponer ese modelo para las mujeres, que apenas ocupan un 5,2% de la población reclusa de las cárceles de Europa, es un despropósito. Entonces se aplaudió el gesto como el de una madre coraje, el mismo argumento de quienes comentaban el del padre asesino.

Es necesario salir de la retaliación reactiva que arrasa con la justicia, con la convivencia; es preciso huir de ese obsceno y éticamente censurable el que pueda hacer que haga, convertido en un perverso mantra universal. Si puedes matar, mata; si puedes robar, roba; ultraja, miente. No rijas tu conducta por ley alguna, abandona lo común, haz estallar tu odio, justificado o no, abandona la reflexión y la ponderación, actúa.