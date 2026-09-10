El otro día vi en Filmin El eco de otras voces, sobre Adolfo Domínguez, y regresó una frase doblada en la memoria: la arruga es bella. No recordaba la campaña. Recordaba eso. Algunas frases sobreviven a la mercancía que las sostuvo y terminan teniendo una segunda vida, como esas monedas fuera de curso que ya no compran nada pero pesan en el bolsillo.

Hubo un tiempo en que una arruga era una acusación. La camisa arrugada hablaba mal de uno. Había que salir de casa planchado, peinado, corregido. Adolfo Domínguez hizo entonces algo más interesante que vender lino: dijo que la ropa no tenía por qué fingir que dentro no había un cuerpo. Una manga se doblaba porque un brazo se movía. Una camisa podía conservar la memoria de quien la llevaba sin convertirse en una camisa peor.

Ahí estaba la novedad. No en convertir la arruga en adorno, sino en dejar de considerarla un defecto. En aceptar que entre una cosa y su uso ocurre algo. Que el cuerpo modifica lo que toca. La arruga introducía azar. Bromas aparte, lo interesante empieza ahí: llevamos décadas intentando expulsar ese azar de todo.

Nos hemos vuelto buenos corrigiendo la realidad después de que ocurra y, últimamente, también antes. Corregimos la piel, el currículum, las vacaciones, la opinión, el desayuno. Antes uno dormía mal y se levantaba cansado. Ahora un reloj comparece con su versión de los hechos. Y si el cuerpo dice una cosa y la pantalla otra, empezamos a sospechar del cuerpo. No es una anécdota tecnológica. Es una forma de mirar. En cuanto algo puede medirse, deja de bastarnos con que ocurra: queremos saber si ha ocurrido correctamente. El paseo necesita pasos; el sueño, calidad; la atención, rendimiento. La vulgarización de la ciencia cognitiva nos ha convertido en gerentes de nuestros sesgos, dopamina, foco. Hasta descansar empieza a parecer una tarea.

El otro día descubrí el osobuco de atún, un corte cuya existencia ignoraba. Me interesó más mi ignorancia que el plato. No sabía que la pregunta existiera. Y pensé que nuestro tiempo fabrica preguntas a la misma velocidad que necesidades. Ya no basta con comer pescado: conviene conocer el corte, la almadraba, la técnica, la maduración, el relato. Ya no basta con tener hambre: también hay que saber explicarla.

Ahí entra el turbocapitalismo. No combate la ansiedad por lo auténtico: la monetiza. Vende pantalones rotos de fábrica, muebles heridos a propósito, cerámicas que imitan el titubeo de una mano y hoteles diseñados para parecer casas de pescadores que jamás podrían pagarlos. La imperfección deja de ser accidente y se convierte en acabado.

Escribiendo esto acabé buscando los tintes de unos vaqueros. Producir un par puede requerir unos 3.800 litros de agua, según Naciones Unidas. Después añadimos energía, química y diseño para que lo recién fabricado parezca usado. Gastamos presente para fabricar pasado. Es una cirugía estética del objeto: inducirle cicatrices antes de que haya tenido biografía.

Y nosotros terminamos hablándonos en el mismo idioma. Nos tratamos como versiones en beta: hay una actualización pendiente. La contradicción es un ‘bug’; el silencio, una caída de servicio; la tristeza debe producir aprendizaje; la identidad, una interfaz que gestionar.

Por eso aquella frase conserva algo más que nostalgia. No decía que toda arruga fuese hermosa. Decía algo más incómodo: no todo lo corregible necesita corrección. Hay formas que pierden verdad cuando se perfeccionan demasiado. La arruga no es bella porque sea vieja. Es bella porque conoce la fórmula de la vida: imprecisa, simple, sencilla. Y porque solo se arruga aquello que ha sido habitado.