Agosto del 91

Mi suegro, José Magaña, director muchos años de la Bazán en Cartagena, había aceptado retrasar su jubilación para hacerse cargo de los Astilleros en Ferrol. Se trataba de arreglar el Príncipe de Asturias, el primer portaaeronaves de fabricación española que cuando fue botado se quedó más doblado que el Cojo Manteca.

Me encontraba de visita en su casa de Oleiros en agosto de 1991 cuando pude contemplar sorprendido en la televisión las imágenes del acontecimiento histórico más relevante del siglo XX: el golpe de Estado que intentó acabar con la presidencia de Mijaíl Gorbachov y que, por una carambola del destino, precipitó la caótica disolución de la Unión Soviética. Así como recuerdo ver la llegada del hombre a la Luna en un televisor de blanco y negro en casa de mis padres con el espíritu elevado por la increíble voz sincopada de Jesús Hermida, y también recuerdo el día que asesinaron a Kennedy, a Carrero Blanco, el 23 F, el 11S y el 11M, así de vívido tengo el recuerdo del golpe de agosto en la URSS.

El alunizaje (nada que ver con lo que ahora significa esa palabra) fue sin duda el mayor acontecimiento tecnológico del siglo, pero no tuvo apenas consecuencias en nuestras vidas y destinos. Al contrario, la caída de la URSS supuso un terremoto geopolítico del que todavía vivimos consecuencias desastrosas. Los deseos de independencia de Ucrania, entonces como ahora, fueron un factor decisivo para la caída de la URSS.

The August Coup es un libro que estoy devorando estos días y que cuenta con detalle los hechos y las causas que desembocaron en aquella experiencia que viví a través del televisor en la casa de mis suegros hace 25 años. En el libro se reproduce una sentencia premonitoria de nada menos que Aleksandre Solzhenitsyn, Premio Nobel de Literatura, disidente y autor de Archipiélago Gulag: «Las repúblicas bálticas, centroasiáticas y las del sur del Cáucaso no importan», dijo, «lo que importa es mantener unidas a Rusia, Bielorrusia y Ucrania».

Y en esas estamos con Putin, que intenta unir a sangre y fuego lo que los rusos consideran la esencia irrenunciable de la patria rusa.