La política es un oficio sin reglas, con reglas móviles o con acciones contra las reglas. Por esto es tan difícil interpretar a veces las cosas de la política, aunque como todos hablan de ella, parece una disciplina fácil.

Pocos han reparado, a propósito de la crisis de Ceuta, en la desaparición de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y tan dicharachera ella sobre otros asuntos, aunque a veces topemos con dificultades para entenderla, no porque practique el cripticismo, sino por sus evidentes dificultades expresivas. ¿Dónde está Yolanda, qué opina Yolanda? Sumar está descabezado, pero todavía mantiene un liderazgo institucional que ella representa. Hemos visto manifestarse a las ministras concernidas, la de Sanidad y la de Infancia, por pura obligación competencial, pero ni siquiera el de Cultura, tan decidido siempre a hablar de todo menos de Cultura, ha asomado en este conflicto.

Desde el punto de vista orgánico, solo IU ha mantenido el discurso de la izquierda, recuperando un protagonismo que había perdido al sumergirse en la coalición.

Es curioso, y más, sorprendente, lo de Yolanda. Si el Gobierno de Pedro Sánchez, tan maniatado en el Parlamento, puede presumir de algo es de haber subido las pensiones al hilo del IPC y de dos aumentos sucesivos del salario mínimo. Es una reseña continua en las comparecencias de sus distintos portavoces, como si no hubieran hecho otra cosa. Dos medidas que refrendan su etiqueta progesista, y ambas se deben al empeño de la ministra de Trabajo, de nombre Yolanda Díaz. A veces contra la resistencia del sector socialista del Gobierno, como en la reducción de la jornada laboral. Y, sin embargo, Yolanda se ha quemado. Tanto, que no está. Ni para el Gobierno ni para Sumar. Como vicepresidenta, ni en lo de Ceuta, lo que resulta una ausencia clamorosa. A ver quién explica esto.

A la ministra que más lustre le ha dado al PSOE, a pesar del PSOE, la han echado a los leones. Ni rechista. Está de salida, dejando su herencia a Sánchez. La política, ese oficio indescifrable.