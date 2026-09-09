¡Mamá, salgo en la tele!

Una de esas horas de la siesta del mes de agosto, que tan largas nos parecían y tan pronto se han ido, con los pies metidos en La Manga, recibí una oferta de trabajo. Desde esa misma tarde, el retiro playero se convirtió en un ensayo general para la pantalla pequeña. Sería mi primera vez en televisión, cubriendo para La 7 los encierros de Calasparra.

Mi padre me dio consejos sobre en qué fijarme; algunos servían para saber exactamente lo que no debía hacer. Y así fui descubriendo los entresijos del directo, donde todo es bastante menos mágico de lo que parece: la mística de la tele consiste en pasarte horas cara al sol esperando a que te den paso. Luego ves las fotos que te echan los colegas a la pantalla y, entre el calor y que tengo los ojos achinaicos, me sale una cara de dolor que ni Camarón cantando por soleares.

Más ridículo todavía es el rato que esperas hasta que te digan que estás fuera, especialmente cuando tu entrevistado está deseando tomar las de Villadiego. Los novillos en Calasparra son grandes, gigantescos, un experimento a mitad de camino entre el dinosaurio y el toro de Osborne. Todavía más curioso que el ganado es la fauna que lo rodea. En el Noroeste se cría un espécimen singular: el taurino químicamente puro.

No me refiero a ese espectador ocasional que acude a los toros para insultar a la madre del señor presidente del Gobierno mientras trasiega un cubata de Larios 12 —no gin, no party— y se fuma un puro. A los que me refiero les ha parido una vaca: hablo del que corre o del recortador que acaba de pastor, jugándose la vida por cuatro perras y por la puñetera afición. A algunos de ellos, concitados cada fin de semana en un punto desde toda la serranía —que no conoce fronteras políticas—, se les reconoce por sus camisetas custom, con mayor o menor grado de cutrez. Suelen llevar un toraco, una bandera muy gorda y su nombre por detrás: solo les falta una C15 pasando por un aro de fuego.

Voy guerreando con los problemas del directo, que al principio me abrumaban un poco y ahora capeo con más descaro que conocimiento. También cometo errores de novato, que corrigen a cada lado mi cámara y fiel escudero, Jaime, y Bayona, cuando me llama después del programa para aplaudirme y apretarme las tuercas. Mañana (ayer para ustedes) es el último día, con los miuras.

A ver si están cariñosos y me dejan hacerles alguna entrevista. Podré decir que entrevisté a algún pariente de Islero, y que esto del directo—aun sin mística— engancha. ¡Mamá, salgo en la tele!