Informe PISA: Entre todos la mataron y ella sola se murió

¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! exclamaba el capitán Renault en la mítica película 'Casablanca'.

¿Qué resultados esperaba la comunidad educativa si no hay la más mínima implicación social en la formación de niños y niñas de este país?

Padres que para que sus hijos, que no saben ni andar, no le jodan la comida, le ponen a ver videos en el carricoche.Niños que ya llevan su móvil con diez o doce años, profesores que no dudan en cogerse la baja porque se acercan las oposiciones para prepararlas. No hay día que en un instituto no haya una hora de guardia porque el profesor o profesora de turno no ha ido al trabajo.

Muchas madres y padres han huido de manera irresponsable de su parte de compromiso educativo, y no solo les basta con eso, sino que en caso de tropiezo escolar, la culpa se la echan al profesorado.

Unos políticos que ni tan siquiera son capaces de poner unas condiciones mínimas en las aulas para estudiar, más aún, hay errores de bulto en los libros de texto, como que al gobierno de la nación lo eligen las cortes generales, y ni tan siquiera lo corrigen.

Echarle la culpa a la LOMLOE, es como ese alumno que para justificar que su profesor le ha puesto un cero, le dice a sus padres que la profesora le tiene manía, y lo peor de todo, es que los padres se creen la versión.

¿Cuántos libros les obligan los colegios e institutos que lean los alumnos? ¿Cuántos trabajos hay sobre comprensión lectora, después de leer un libro?

Una persona muy cercana a mi entorno, que este año termina la ESO, se sorprendió de que García Lorca no era lorquino, sino de Granada. Hace unos meses, en una especie de experimento, le pregunté a diez chavales y chavalas que empezaban primero de bachiller, por el Che Guevara, Unamuno, que me dijeran tres nombres de la generación del 27 ¿Qué es eso de la generación del 27? Me dijo uno antes de contestar, Primo de Rivera, la Revolución de los Claveles y la caída del Muro de Berlín.

Nadie, de los diez, supo contestar ninguna pregunta.

Ahora bien, podemos seguir echándonos las manos a la cabeza por los tristes resultados de nuestros alumnos y alumnas, sacar el corporativismo y colocarlo como bandera para defender el papel de cada uno, pero eso no servirá de nada, y como el calor, dentro de dos años, las temperaturas serán más altas y los resultados de PISA más bajos.

El Consejero ya ha iniciado la huida hacia delante, su autocrítica, y eso que tiene las competencias educativas, ha sido anunciar que cuando el PP y VOX lleguen al gobierno, la LOMLOE será pasto de las llamas, y la novena reforma educativa ya está llamando a la puerta, que con el nivel que hay en España, no será la última. La media de reformas educativas en España en los últimos cuarenta años, es de cinco años, y la LOMLOE cumple seis.