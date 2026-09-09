La compra de tu primera vivienda tiene solución

Las hipotecas para la compra de vivienda no siempre existieron como las conocemos, aunque nos parezca lo contrario porque forman una parte indisociable de nuestra cultura económica actual. En un país como Argentina solo una de cada diez viviendas se compra con este tipo de financiación. Al principio los banqueros las despreciaban por ser un préstamo muy arriesgado. Al fin y al cabo, los vaivenes de la fortuna son impredecibles a lo largo de la vida, una vida que solía ser mucho más corta hace apenas un siglo, que es cuando en Estados Unidos se crearon un par de empresas públicas para avalar las hipotecas de los bancos. En ese momento, y con ese inusual respaldo, los banqueros empezaron a aflojar, y desde entonces (los años 30 del siglo pasado) no se concibe un mercado inmobiliario desarrollado y dinámico sin hipotecas.

Los bancos, y mucho más desde que están estrictamente supervisados por las autoridades bancarias europeas, son muy prudentes en la concesión de las hipotecas. Exigen una burrada de capital en efectivo como entrada y limitan los créditos a treinta años, aunque seas un pipiolo que quiere comprar su primera vivienda y tengas toda la vida por delante para pagarla. Y controlan estrictamente que la cuota hipotecaria no supere un tercio de los ingresos mensuales del beneficiario. Si no se cumple esa condición, no hay hipoteca.

No hay que ser un experto en matemáticas para saber que el factor duración de la hipoteca es determinante en esta ecuación. Y ocurre que, contra lo que quieren hacernos creer los banqueros, sí existen hipotecas a cuarenta e incluso cincuenta años. Con el estallido de la burbuja, el Banco de Japón respaldó la concesión de hipotecas a cien años, las llamadas hipotecas generacionales. Si haces los cálculos (como ha hecho para mí ChatGPT) la cuota hipotecaria puede pasar de 1.300 a 500€ al mes para una hipoteca de 250.000€ comparando de treinta a cincuenta años para pagarla. Con eso se solucionaría parte del problema.

La otra parte sería abaratar la vivienda mediante la concesión de suelo público, los avales ICO por las entradas y rebajas de los impuestos que gravan este bien de primera necesidad.