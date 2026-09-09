Arraun lagunak, compañeros remeros

Permíteme, amigo lector, que encabece esta columna con una expresión en euskera, una lengua ancestral que se conserva en nuestro país, tan española como el castellano y con la que mantiene algunos vínculos muy curiosos. Obviamente no pertenecen a la misma familia, pues el idioma que llamamos español tiene origen foráneo, pues el latín nos llegó con la romanización de la península, donde probablemente el euskera se hablaba en un territorio más extenso que hoy. Además, tuvo bastante más influencia de la que imaginamos, pues hay un sustrato vasco indudable en algunas lenguas romances, especialmente en la fonética, en la simplificación vocálica y en algunos rasgos gramaticales, además de algunos préstamos. Para ilustrar esa influencia del euskera, podemos citar el epíteto con el que Rodrígo Díaz de Vivar, Mio Cid, se refiere a su lugarteniente Álvar Fáñez, que es una contracción del euskera anai: minaya, mi hermano.

Pero al margen de esas filiaciones lingüísticas, la expresión “arraun lagunak” hace referencia a una práctica deportiva muy arraigada en la costa cantábrica. Las regatas de traineras son una tradición en el Cantábrico y los remeros vascos suelen llevarse los trofeos más preciados, las banderas de las localidades donde se celebran las pruebas. Arraun lagunak, en euskera, significa compañeros remeros, es también el nombre de un club de remo donostiarra y lo traemos a colación para reivindicar el concepto de compañeros, porque en una trainera o lo son todos o mejor no salir a la mar.

El mismo nombre de trainera es otro caso singular, pues viene de “traína” que es un tipo de red, que a su vez porque proviene del latín “tangere” (de donde viene trajinar) y ésta de “trahere”, tirar, arrastrar. Si la utilizaban para pescar sardinas o para cazar ballenas, tanto vale para los fines de este artículo, pues hablamos de pequeñas comunidades.

Era Spengler quien comparaba las civilizaciones con seres vivos, que tenían su periodo de juventud, crecimiento, madurez y decadencia. La idea no es peregrina, porque las comunidades humanas son entes colectivos con identidades y comportamientos distintos de los miembros que las componen. Comunidad es una familia y un país, un pueblo y una trainera. La personalidad de una comunidad es su idiosincrasia. Su complejidad estará en función de su tamaño y la implicación vital de sus miembros en objetivos o fines comunes y, obviamente, los de unos remeros en una trainera difieren sensiblemente de los de un pueblo. Pero también tienen características comunes.

En una trainera, cada miembro tiene su rol claramente marcado: el timonel gobierna la embarcación, el patrón organiza los medios y las personas, el proel está atento en la ciaboga y los remeros bogan al unísono. En el momento en que alguno falle, la embarcación peligra o el éxito estará comprometido.

El gobierno de un país no dista mucho del mismo esquema, quizá por eso utilizamos el mismo verbo para navegar y para dirigir el país. Por si alguien tiene dudas, el vocablo proviene del argot marino. Y con esta nueva referencia etimológica descubro el sentido de mi alegoría, pues los tiempos y las circunstancias no están para navegar al pairo.

El timonel ha de conocer muy bien el campo de regatas, las corrientes, los vientos y el estado de la mar. Y si seguimos con el símil, la mar está muy picada. Si miramos a Alemania, a la que siempre hemos llamado la locomotora de Europa, pintan bastos desde hace tiempo y la victoria de la ultraderecha en la Alta Sajonia, por más que Maguncia no represente la potencia industrial y económica de Hamburgo, Hesse o la Alta Sajonia, es un hecho preocupante. La generación que desconoce su historia, el pueblo que olvida la sangre que ha sido derramada en aras de la civilización y la humanidad, tiene un serio problema, no sólo de valores. A quien piense que eso no afecta a la economía y al trabajo, hoy no le desvelaremos su error, que es tarea para otro día.

Si miramos al otro lado del Atlántico, nos encontraremos con una embarcación a la deriva, cuyo timonel se dedica a agujerear las embarcaciones de todos sus antiguos aliados. Mala travesía haremos con él, porque se dedica a malmeter y a sembrar la cizaña entre los compañeros remeros.

No podemos despedirnos sin mirar a nuestro lado. No todos los remeros bogan en la misma dirección. Las paladas son asimétricas y nadie atiende al timonel. Algunos remeros muy significados aspiran a ser timoneles; mal currículum pueden presentar al patrón para la próxima singladura, pues si no saben remar cuando les toca, más le valdría lanzarse al agua. ¡Chao pescao!

Los vasos suelen tener buen sentido del humor y buen ejemplo son los chistes que entre ellos mismos se cuentan. Lo sabes bien, lagun, amigo, que habrás visto “Vaya semanita” alguna vez.

-Mi hijo es muy inteligente, dice uno a su amigo.

-¡Ah, sí: ¿Cuánto levanta?, le responde.

El levantamiento de piedras también es otra de sus tradiciones. Pero a Feijoo no lo imagino en esas lides.