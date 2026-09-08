Sometidos a Marruecos, sometidos al imperio

El pasado 20 de julio, España y Argelia, tras la visita de Sánchez al país norteafricano, acordaron aumentar las importaciones de gas argelino a nuestro país a través del gasoducto Medgaz, que une directamente la ciudad argelina de Beni Saf con Almería. El gobierno, con buen criterio, busca con esta operación compensar el cese del suministro de gas ruso a España a partir de Enero de 2027 por imposición de la UE.

Es decir, Bruselas pretende que, a partir del próximo año, la energía barata procedente de Moscú sea plenamente sustituida por gas natural licuado(GNL), bastante más caro, procedente de EE UU, además de requerir una regasificación complementaria que incrementa los costes.

No hay que ser ningún experto en economía ni en política internacional para percatarse de las implicaciones geopolíticas que conlleva esta decisión de nuestro Ejecutivo: si España se vincula energéticamente a Argelia, podrá prescindir de buena parte del GNL procedente de la otra orilla del Atlántico. Pero la cosa no queda ahí: Marruecos también se ve perjudicado, por cuanto ya no recibiría de España una parte del gas que compró a Trump como GNL y que envía a Mohamed VI, ya regasificado, a través del gasoducto GSM, que obviamente perdería relevancia.

Estamos, pues, ante un golpe económico al tándem formado por Washington y Rabat, pero también a los intereses geopolíticos del imperio estadounidense en el norte de África, en absoluto dispuesto a permitir el debilitamiento de su peón marroquí en esta parte del mundo y el fortalecimiento de Argelia, país asociado a los BRICS.

En este contexto se produce la irrupción de decenas de miles de personas, desesperadas por encontrar un futuro para sus vidas, en la ciudad de Ceuta el pasado 30 de Julio. Y todavía sorprende la actitud del gobierno central ante un hecho de tal gravedad y magnitud.

En primer lugar, porque, estando absolutamente claro para todo el mundo que sin la colaboración o pasividad del gobierno alauita no hubiera sido posible tamaño desborde de la frontera sur española, Sánchez y sus ministros hicieron declaraciones de comprensión, cuando no de elogio, hacia el ejecutivo de Rabat. Marlaska llegó incluso a definir la masiva incursión como «cosas que pasan».

Lógicamente, la opinión pública comenzó a preguntarse qué razones puede haber para que la cuarta economía del euro se humille, una vez más, ante un país como Marruecos, continuando la senda iniciada con la puñalada que Sánchez asestó al pueblo saharaui en marzo de 2022, unos meses después de la gravísima crisis con Marruecos de mayo de 2021.

Tras estas relaciones de sometimiento a Mohamed VI parecen esconderse vínculos políticos y de negocios de prebostes, históricos y actuales, del PSOE; algún asuntillo de espionaje a través de Pegasus que tendría a algunos agarrados por sus partes nobles y, quizá lo más relevante, el papel que desempeña Marruecos dentro de la estrategia imperial sionista en el Mediterráneo y el norte de África.

Efectivamente, EE UU, Israel y Marruecos conforman una siniestra trinidad cimentada sobre una alianza estratégica cuya finalidad es asegurar que en toda esa vasta zona del mundo se imponga un orden violento y distópico que apuntale la hegemonía en declive del imperio estadounidense. Para lo cual es imprescindible la supervivencia tanto de Israel como del régimen marroquí.

Habremos de convenir en que la suma de todos estos elementos amilana a un gobierno que, aunque se defina como el más progresista de la historia mundial, no deja de estar sometido, como el resto de los ejecutivos europeos, a los dictados de Washington. Hasta el punto de sacrificar sus intereses nacionales y comunitarios en el altar de las exigencias de Trump.

El segundo aspecto del comportamiento de Moncloa que produce estupefacción, sobre todo para quienes creen todavía en los derechos humanos, es la situación en que han quedado quienes optaron por permanecer en Ceuta. Miles de personas -se estiman unas 8.000- vagando por las calles, sin alimento, agua, ni cobijo; abandonadas a su suerte, muchas de ellas menores. Un cuadro coherente con las declaraciones de varios ministros en el sentido de que quien entró en Ceuta va a salir de la ciudad. Sin consideración alguna hacia los menores y solicitantes de asilo, que requieren de un estudio pormenorizado de sus circunstancias.

E igualmente coherente con el endurecimiento que en relación a la inmigración y el asilo conlleva la nueva legislación de extranjería, con dos anteproyectos regresivos en la cartera del gobierno.

Así pues, tenemos a un Estado que, ante un ataque híbrido lanzado por un país vecino, se dedica a la política de apaciguamiento del agresor; a no respetar los derechos humanos de quienes, utilizados por el déspota alauita, han quedado a este lado de la frontera; y a comprar el discurso de la ultraderecha en lo que a asilo e inmigración se refiere.

Y encima, con los ministerios de Defensa e Interior tirándose los trastos a la cabeza a cuenta de la información de que se disponía respecto de unos hechos que han concluido con la muerte por ahogamiento de 141 personas.

Está claro que uno de los dos ministros miente, si no ambos. Y que a la nefasta gestión de todo lo que ha pasado se unen la ocultación y la mentira.

El progresismo poniendo la alfombra roja a quienes se compran áticos de lujo con dinero público y pretenden acabar con los pocos derechos que quedan. Y que, en estos momentos, atizan discursos de odio y racismo que alientan la violencia en Ceuta y en España.