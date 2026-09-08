Una solución europea para Ceuta y Melilla

Es conmovedor ver a miles de españoles manifestarse en defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla ante la agresión civil marroquí de nuestras fronteras que el heredero del anterior Hassan puso en marcha los pasados 30 y 31 de julio coincidiendo con el Día del Trono, una operación similar a la Marcha Verde remedando la hazaña de su padre, que se apropió de esta forma de un territorio que no le pertenecía sin disparar un solo tiro. Si yo fuera marroquí, alabaría sin tapujos la audacia e inteligencia de mi rey, que ambiciona con quedarse esa parte del Estrecho de Gibraltar, lo que le proporcionaría réditos geoestratégicos y económicos sin cuento. Enfrente se encuentra el Gobierno español más débil de la historia con un presidente al frente que valora más su permanencia en el poder que cualquier atisbo de patriotismo.

Por eso es inútil confiar en el Gobierno actual, un auténtico rehén en manos de Marruecos, y debemos recurrir una vez más al poder que nos otorga pertenecer a una Unión Europea de 500 millones de ciudadanos, cada vez más consciente de que la salvaguarda de su integridad territorial no puede estar en manos de terceros, y mucho menos cuando los terceros son la extrema derecha de Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer como españoles es pasar por encima de nuestros gobernantes actuales (y de los futuros, porque tampoco me fío) y reclamar sin ambages la europeidad de Ceuta y Melilla. Si fuera Europa, a través de Frontex la encargada de proteger nuestra frontera con Marruecos, otro gallo nos cantaría.

No es que quiera que la UE se convierta en un enemigo declarado de Marruecos. Al contrario, creo que Mohamed y su cohorte reconocen dónde está el poder y la dignidad y dónde se enfrentan a chiquilicuatres. El peso económico de la UE, como cliente e inversor, debería ser suficiente para que los marroquíes se comporten de otra manera. Solo tenemos que mirar a las recientes negociaciones de la UE con el Reino Unido sobre Irlanda del Norte o incluso Gibraltar. En ambos casos, el poder y la habilidad negociadora europea han obtenido apreciables resultados.