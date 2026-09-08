¿Prohibir el burka en las administraciones y lugares públicos?

Son las 11.00 de la mañana. Estoy en la playa de La Malagueta; a mi derecha, una mujer que por el libro que lee dudo si es de Dinamarca o de Países Bajos, hace toples; detrás de mi, tres hombres de unos veinte a treinta años, de facciones —y por su idioma— de origen marroquí, que no le quitan ojo a mi vecina de la derecha —me recuerdan a las películas del gran Alfredo Landa, allá por los ochenta—; a mi izquierda, pero un poco más alejados, una familia de rasgos árabes, ellas, madre e hija —o quizá sean hermanas— bañándose, solo se les ve el rostro. Aún quedaban unos días para que sucediera lo de Ceuta.

El otro día, en un pueblo muy cercano a la capital, y que voy a obviar, me crucé en un paso de cebra y un semáforo con tres mujeres con burka y sus maridos —supongo que serían maridos— a su lado. Frené en el paso de cebra para que pasaran; lo de Ceuta lleva ya llenando páginas de periódicos, abriendo telediarios y colapsando tertulias más de un mes, es inevitable hablar de lo que está ocurriendo en nuestras calles, plazas y barrios.

La libertad, esa que tanto gusta defender a la extrema derecha, ante todo, por eso el debate sobre si prohibir determinada vestimenta es muy arriesgado.

Pero vayamos a los espacios públicos, incluidas las propias Administraciones públicas:

¿Qué pasaría si aparece un usuario en Hacienda o en Urgencias con un pasamontañas? ¿Qué le diría un funcionario del SEF o del SEPE a una persona que va a realizar una gestión y se niega a quitarse el burka y exige que se le habilite un espacio mas íntimo y que quien le atienda sea una mujer?, no olvidemos que están seguramente pagando impuestos.

¿Qué diría usted si su hija se pone a tomar el sol en bikini o solo con la parte de abajo y una persona que está con su familia en la playa tapadas hasta las cejas le recrimina su desnudez?

¿Se sentiría cómodo si trabajará en urgencias y llegara un hombre exigiendo que a su mujer, a la paciente me refiero, sólo la atienda otra mujer?

¿Ha estado alguna vez en su calle y ha esperado en un semáforo junto a una mujer que lleva burka? ¿Tiene miedo, le da pena o indiferencia?

Tarde o temprano serán preguntas que tendrá que contestarme la propia Administración pública. Seguir mirando para otro lado, decir que ya buscaremos soluciones cuando realmente lleguen los problemas o quedarse de brazos cruzados solo contribuirá a que la bola de nieve siga creciendo, y de ahí a un alud es cuestión de tamaño.

Antes de que sean otros quienes resuelvan estas pequeñas cosas, sería bueno que empezáramos a dejar blanco sobre negro, como actuar y sobre todo como legislar.

Si seguimos apostando por alargar en el tiempo determinadas decisiones, quizás, solo quizás, algunas leyes sean fruto del miedo, del odio y de la venganza; por eso, ahora más que nunca, es importante legislar con lucidez y en beneficio del interés general.

Cuánto antes abramos ese melón, antes sabremos si está bueno o malo; si lo dejamos, terminará pudriéndose.