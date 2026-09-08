María Caparrós, fotógrafa de la vida

Llamaron mi atención sus disparos fotográficos en «No sé dónde», entre los novios e invitados de la boda. De aspecto andrógino, movimientos de brazos llenos de tatuajes («Voy hecha un cuadro», dice) con uno especial: la iglesia de los clérigos de Oporto (momento místico de luz y color). E intuí que tenía mucho que contar. Caravaqueña, 38 años (aparenta menos), delgada, pero se come la vida: no sólo con la cámara, sino con todos los sentidos. Hace dos años padeció un cáncer de pecho. El bulto lo demoró por trabajo entre Madrid y Valencia.

Tras la Dana, la quimio en el Morales, su madre cuidadora, Lola («la mejor», «lo es todo»), y los paseos por las Fuentes del Marqués posibilitaron que despertara de ese mal sueño en 2025. Su padre, Orencio (nombre también de su hermano querido), pinta cuadros (aunque es profesor de Historia jubilado, fundador de la kábila Yusuf). Una vida azarosa, creativa, acompañan sus trabajos para Netflix, cadena de Hoteles Meliá, promoción de bandas de música y proyectos enjundiosos. Nuestra región le rindió reconocimiento como mujer creadora murciana en 2019. Sensible más que nunca para atrapar los gozos instantáneos de la vida, con o sin fotografía. Vocación temprana por este arte gracias a un profesor de bachillerato. Graduada en Historia del Arte, dos años de Fotografía en la Escuela de Arte y Oficios más un curso de iluminación en Madrid le permitieron contactos con la moda, el cine, artistas. Cuando tocaba el éxito, la mama derecha la detuvo. ‘La rotura del continuo’: o sea, de la rutina. Su creatividad hizo que fotografiara todo el proceso (así lo llama, parece título kafkiano), y la editorial Tapas Duras lo va a editar. En el estado de su wasap puso: «Como si estuviera viva» (porque era una muerta viviente).

Ahora está más viva que nunca. Le gustan el divertido libro Estupor y temblores (Nothomb), el azul, cocinar, la pasta al pesto, Budapest, el gimnasio. Desea salud para ella y su familia. Enfoca lo importante, como si los buenos momentos fuesen pequeños milagros. Autónoma, se queja, con razón, de que cobra a los 60 días. La vida le sonríe nuevamente. Está más segura, sin esperar validación de los demás. Positiva y despistada, vive en Valencia. Con el bulto se extirpó también su relación de pareja. Está feliz con su gata Dakola en el piso compartido con un compañero. Piensa en el aquí y ahora, en seguir sana. Firma como María Caparrós. Desde mañana, 9 de septiembre y hasta 8 de octubre, expone en el Centro Párraga Los Caballos del Vino. Pasen y vean. Confirmarán que María es creadora de vida.