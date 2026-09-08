Acordes y desacuerdos

Hay algo en lo que coinciden la derecha, incluida la extrema derecha, y la izquierda (a la izquierda más allá del PSOE, me refiero): en la autoría de Marruecos en el acontecimiento que ha convulsionado a Ceuta. No es que esto sea Sajonia, donde la extrema derecha se propone gobernar con el apoyo de la extrema izquierda, pero lo cierto es que tanto en el Congreso como en declaraciones públicas de los distintos dirigentes se expresa una similitud en el análisis acerca del origen y las causas.

La izquierda se hace un lío, pues a la vez que dice lo que dice la derecha, reprocha a ésta que lo haga para erosionar a Pedro Sánchez. Pareciera que solo la izquierda pudiera decir «¡es Marruecos!», y esto sería una discrepancia legítima, pero si lo mismo dice la derecha sería por interés perverso, pues aun coincidiendo con lo que piensa la izquierda, en su caso sería reprochable. Las dos partes identifican el mismo origen de la crisis, pero la izquierda lo haría por un análisis lógico en su perspectiva mientras la derecha, compartiendo la misma conclusión, querría acabar con Sánchez. Por lo visto, la crítica al presidente del Gobierno socialista debiera estar reservada a la izquierda, pues si la practica la derecha, aun en los mismos términos («¡es Marruecos!») tendría una intención distinta.

¿Quién está legitimado para acusar a Sánchez de sumisión a Marruecos? Si lo hacen Sumar o Podemos, bien que va; si lo hacen PP o Vox es una operación de la fachosfera. Aunque ambos, izquierda y derecha, confluyan en la misma tesis: «¡es Marruecos!». Es cierto que para la izquierda hay un paso más: «¡es Marruecos, EE UU e Israel!», a lo que la derecha no llega, y aunque la izquierda coincide con Sánchez en uno de los puntos, Israel, no alcanza a incorporar a Rusia, como ha insinuado el presidente. «¡Es Rusia e Israel!», ha dicho Sánchez, excluyendo a Marruecos y a EE UU, las piezas que la izquierda considera protagonistas.

La izquierda discrepa de Sánchez tanto como la derecha, pero deslegitima a la derecha aunque coincida con ella. ¿Alguien se aclara?