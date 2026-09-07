La situacion territorial de las regiones españolas según Eurostat

Mapa de las regiones españolas en colores según las sitúa EUROSTAT, en el que la Región de Murcia aparece en el Sur con Andalucía, Ceuta y Melilla, cuando debe estar en el Este con Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. / Eurostat

La Región de Murcia está situada estratégicamente en el mediterráneo español, en el sureste peninsular y en el suroeste europeo, y cuenta históricamente en Cartagena con uno de los puertos naturales más importantes del Mediterráneo, una de las áreas industriales, alimentarias y energéticas más importantes de España, con una gran capacidad técnica en el aprovechamiento del agua, así como cabe tener presente que las infraestructuras, y entre ellas el Gorguel, son fundamentales para la vertebración del territorio.

Por otra parte, EUROSTAT, la Agencia Estadística Europea, integra las regiones españolas en seis grandes áreas: Noroeste: Galicia, Asturias y Cantabria; Noreste: País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, Madrid; Centro: Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura; Este: Cataluña, Valencia; Sur: Andalucía, Ceuta, Melilla y Región de Murcia, que, por su historia y realidad territorial, debe estar en el Este, y Canarias.

Al consultar EUROSTAT, la Región de Murcia aparece en el Sur, cuando está en el Este con Valencia y Cataluña, y esta respuesta no es baladí, sino altamente preocupante, ya que la situación territorial es uno de los elementos más importantes para el inversor, por ello es necesario que el Gobierno de la Región solicite del Gobierno nacional y de la Comisión Europea que Eurostat situé a la Región en el Este con Valencia y Cataluña.

Durante doscientos cincuenta y nueve años, del 572 al 831, Oriola fue la capital del Reino de Tudmir, que comprendía el norte de la actual Almería, Murcia, Alicante y más de la mitad de Albacete, incluyendo su capital. La Civitate de Aurariola, reino de Tudmir y por último Cora de Tudmir, perdió su capitalidad el año 831, cuando terminada la nueva ciudad de Mursiya, construida por Teodomiro, 825, Abd al Rahman II la nombró capital de la Cora de Sumir.

Prácticamente este mismo territorio configurará el Reino de Murcia en el momento en que se produce su incorporación a la Corona de Castilla en 1243. Pero las diferencias entre Castilla y Aragón arrastraron al Reino de Murcia a una situación inestable, modificando su territorio en razón a los acuerdos de cada momento.

La Región de Murcia se conforma como eslabón fundamental en la continuidad del desarrollo entre el norte y el sur, y cuenta con importantes ventajas por su situación, clima, ciudades medias y una gran capacidad de investigación en las universidades, hospitales, institutos y centros tecnológicos, que conforman a la Región como una gran oportunidad para la implantación y desarrollo de los servicios avanzados, IA, y por su fortaleza en la industria y la alimentación.

La estratégica situación portuaria de Cartagena en la fachada mediterránea, en gráneles sólidos y líquidos como uno de los más importantes de España, y el nuevo puerto de el Gorguel para contenedores contará con calado para los megabuques y la conformará como puerta de entrada a la Unión Europea, ganando de dos a tres días en relación a los puertos del norte, a la vez que una lo que es una gran oportunidad para el ensamblaje, la logística y el desarrollo industrial y de los servicios avanzados.

Pero la Región se encuentra en una encrucijada: el Gobierno sigue si enviar a Bruselas el puerto de el Gorguel desde el año 2008, y siguen sin hacerse realidad los acuerdos alcanzados al conseguir la modificación del PITVI 2012-2024 con la publicación de los anexos I y II, incluyendo las necesidades de la Región para su plena incorporación a los grandes corredores, que ante su incumplimiento la sociedad civil de esta Región volvía a demandar en el acuerdo del 6 de marzo de 2020, y de manera continuada hasta el día de hoy por los agentes económicos y sociales y el propio Gobierno, como ha venido recogiendo este diario La Opinión.

El AVE que iba a conectar el aeropuerto con Cartagena y Murcia, a pesar de estar acordada su realización y los planos por la Consejería, se vuelve al viejo corredor. Hoy el AVE sigue sin llegar a Cartagena, Lorca y Almería, y sin proyecto Baza-Granada. El AVE llegaba a Alicante en 2013 y a la ciudad de Murcia por el corredor mediterráneo en diciembre de 2022. El Corredor ferroviario de las mercancías sigue parado en Monforte, y se sigue dejando a la Región en permanente desventaja.

Adif parece querer repetir el pasado y volver a dejar atrás a la Región. ¿A qué esperan los partidos para evitarlo, y juntos exigir al Gobierno que se cumpla el acuerdo del 6 de marzo de 2020? Es preciso el diálogo y el acuerdo para conseguirlo, eliminar la burocracia e implementar medidas que conformen a la Región en Polo de Atracción para el Desarrollo Tecnológico y de Talento. www.angelmartinez.es.