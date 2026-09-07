El delegado de Sánchez debe dimitir por mentiroso, irresponsable e incapaz

También nos lo ocultaron, pero hoy sabemos que ya en el mes de julio estaban llegando unas lanchas cargadas de inmigrantes a las costas de la Región de Murcia. Sin embargo, lo único que decidió hacer entonces el delegado de Sánchez en la Región Francisco Lucas fue iniciar sus vacaciones, que iban a ser tan largas y sagradas como las de su Jefe. Porque llegaría el 19 de agosto, día en que atracaba en la Cala del Barco, en Cartagena, una potente embarcación que descargaba a unas 60 personas que habían sido víctimas de las mafias del tráfico de seres humanos. Entonces sí saltaron todas las alarmas, pero aun así el señor Lucas se mantuvo desaparecido, a pesar de que al día siguiente desde el Partido Popular le exigimos que diera la cara para que ofreciera explicaciones a unos ciudadanos que no daban crédito a lo que estaban viendo en las redes sociales y en las televisiones de toda España.

Vendría a continuación un incesante goteo de llegadas de embarcaciones de alta potencia cargadas de inmigrantes ilegales a las costas de la Región, sin que el señor Lucas explicara nada ni asumiera responsabilidad alguna. Sin embargo, hace unos pocos días tuvo la desfachatez de colocarse la medalla de una operación de la Guardia Civil en la que se había detenido a los patrones de una narcolancha. Tuvo el descaro de presentar como éxito del Gobierno de España lo que en realidad es producto del trabajo y el sacrificio de quienes se juegan la vida en su lucha contra unas mafias que cuentan con más y mejores medios. Sin embargo, no informó de algo tan grave como que en esta actuación habían resultado heridos tres agentes, como consecuencia de la embestida de la embarcación contra la patrullera que pilotaban.

Resulta intolerable que hayamos tenido conocimiento de los tres agentes heridos, no a través del delegado del Gobierno, sino de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. El delegado de Sánchez debería explicar por qué ocultó esa información, aunque parece obvio que lo hizo para evitar y eludir su responsabilidad de que quienes velan por defender nuestra seguridad tengan que hacerse a la mar en inferioridad de medios respecto a las mafias.

¿Y qué dice ahora el señor Lucas, tras haber tratado de omitir aquello que demuestra la gravedad de la situación que están sufriendo nuestros guardias civiles? Que dará explicaciones en unos días, pero que de momento guardará silencio mientras duren las diligencias de la instrucción, en la que se refugia ahora para no dar la cara.

Que no se preocupe el señor Lucas: desde el Partido Popular vamos a darle la oportunidad de que se explique sin más dilación, y que además lo haga ante los representantes políticos de los ciudadanos de la Región. Vamos a pedir que se ordene su comparecencia en la Asamblea Regional, donde no debería tener miedo de ofrecer explicaciones si, como él mismo asegura, no hay nada que ocultar y todo está bajo control.

Evidentemente, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado asumen un riesgo cuando tienen que luchar contra la delincuencia. Pero el problema en este caso es que además el Gobierno de Pedro Sánchez les deja con peores medios de los que tienen las propias mafias. Es por lo que pedimos explicaciones y responsabilidades al señor Lucas.

En cualquier caso, si el delegado de Pedro Sánchez en la Región es incapaz de dotar a la Guardia Civil y la Policía Nacional de los medios necesarios para desarrollar su trabajo; si además miente y omite deliberadamente la información de que tres guardias civiles resultaron heridos en una operación contra las narcolanchas; y si encima es un irresponsable que se va de vacaciones sin darle solución a un grave problema que sabe que tiene en ciernes; si es incapaz, mentiroso e irresponsable, la única salida que le queda al señor Lucas es la de la dimisión.