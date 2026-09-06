Los hoteles más románticos de la Región: el top 8 de @carolomoyo

El título no deja lugar a dudas sobre lo que vamos a hablar en este artículo. No se trata de un ranking, pues no quiero entrar en luchas con los dueños, ya que conozco a la mayoría. Además, creo que muchos de ellos no necesitan publicidad, pues tienen reservas hechas con varios meses de antelación.

Estamos cerca de entrar en el otoño, la estación en la que, al menos a mí, más me apetece acudir a estos sitios. Y no te preocupes: el 90 % de estos alojamientos tienen jacuzzi. Comenzamos.

Awa Domo

El Noroeste es la zona con más casas rurales de nuestra Región y aquí se encuentran varios de estos establecimientos románticos. El primero es Awa Domo.

Para empezar, posiblemente tenga las mejores vistas de todos estos alojamientos, directamente a la montaña. Además, puedes ir andando hasta el conocido Salto del Usero si lo deseas. Eso sí, creo que no te vas a querer mover de allí, porque este domo está hecho precisamente para eso. Tiene un estilo canadiense, jacuzzi, cena y desayuno a domicilio, está totalmente domotizado y ofrece mucha, mucha tranquilidad.

Si alguien me preguntara, esta sería mi apuesta segura. Tiene todo lo que puedes buscar en un lugar así para pasar 24 horas sin moverte del sitio.

Wellmoon Villas

Quizás este sea el alojamiento más conocido de nuestra comunidad. También es el que más ha invertido en publicidad y en conseguir que vayamos tipos como yo. En este caso, puedo decir por experiencia que merece la fama que tiene.

Es la experiencia más nórdica que puedes vivir por aquí. Por eso, yo casi prefiero que haga frío para ir. Vistas abiertas al cielo, hoguera y agua calentada a fuego lento, además de ducha con efecto lluvia y el desayuno esperando en la puerta cuando te levantes.

No voy a negar que muchos de estos sitios pueden tener un precio elevado, o al menos parecerlo, pero creo que para una ocasión especial lo merecen. De hecho, no me hace falta comprobarlo: seguro que en septiembre ya no queda ni un hueco libre. Por cierto, no lo había dicho: este se encuentra en Caravaca de la Cruz.

El Ricón de Uribe

Seguimos por el Noroeste y continuamos en Bullas con esta pequeña casa rural con piscina y, por supuesto, jacuzzi en el porche, además de una enorme cristalera con vistas al patio.

En este caso no tienes servicio de desayuno o cena, pero sí una barbacoa perfecta para disfrutar de la ocasión con tu pareja. Cuenta con todas las comodidades de una casa rural, pero también con esos toques románticos que la diferencian del resto.

Hay otro aspecto que me gusta destacar: admiten mascotas. El recinto está completamente cerrado y es amplio, por lo que puedes disfrutar perfectamente de esta experiencia con ellas. Este lugar tiene un precio menor que los dos anteriores, pero en muchos aspectos no tiene nada que envidiarles. Si avisas con antelación, también puedes contratar su paquete romántico de bienvenida.

Casa Borrego Hotel Gastronómico

No te lo vas a creer, pero aquí no hay jacuzzi. Ahora bien, cuando te cuente lo que sí tiene, seguro que te convence.

Este es el único hotel gastronómico de la Región. Se encuentra en un antiguo molino que Salva, su propietario, reformó para crear un lugar que, por fuera, recuerda a la Toscana, con enredaderas y mesas en las que puedes tomarte un café o desayunar junto al río, algo que no encontrarás fácilmente en otro lugar de Murcia.

Salvador Fernández es, además, uno de los mejores chefs de la Región, por lo que te recomiendo vivir la experiencia completa y disfrutar del menú degustación de Casa Borrego. Mejor que vayas con hambre, por cierto.

Por si fuera poco, todas las habitaciones están equipadas con una enorme bañera. Poco más que decir, salvo que seguimos en Bullas.

Cántara Rural

A diferencia de los anteriores, este alojamiento se encuentra en pleno casco antiguo de Cehegín. Sus propietarios han sido capaces de transformar esta pequeña casa en un lugar de cuento, aprovechando cada rincón.

Por cierto, ¡volvemos a tener jacuzzi! Y, además, una sala de cine con máquina para hacer palomitas. Nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos de la Región, elegido Primera Maravilla Rural de España, y Cántara me parece el lugar perfecto para descubrirlo.

Tengo que decirte, además, que en este pueblo se come muy bien. Vamos, que puedes pasar un fin de semana de lujo.

La Casa de los Coy

Nos vamos ahora hasta el casco antiguo de Mula para conocer, quizás, el alojamiento más singular de la lista. La Casa de los Coy te sorprende desde que abres la puerta principal que da a la calle.

Se trata de un palacete del siglo XVIII en el que sus propietarios han querido conservar el estilo barroco. Es un lugar tan auténtico que incluso se han grabado series y películas en él. En pocos sitios puedes trasladarte al pasado como aquí y, al mismo tiempo, disfrutar de todas las comodidades, incluidas la piscina y la barra interior.

También puedes desayunar o contratar alguno de sus paquetes con comida y cena. Este es uno de esos alojamientos que recordarás toda la vida. Especial mención merece su bodega de vinos. No te la voy a describir; prefiero que la descubras por ti mismo.

Patio de Luces

De todos estos alojamientos, este es el único complejo de apartamentos que te voy a recomendar, y te voy a explicar por qué. Principalmente, por su diseño. Elijas el que elijas, te va a encantar. Son apartamentos de lujo a muy buen precio y con el vino como centro de toda la experiencia, ya que nos encontramos en Jumilla.

Estos apartamentos están asociados con restaurantes y bodegas de la zona, por lo que puedes completar tu estancia con una cata o una cena en alguno de estos establecimientos. También puedes contratar su paquete de vinos, que incluye cinco botellas con DOP Jumilla.

Además, admiten mascotas y les preparan una cama y un comedero. Estos detalles, a mí, me ganan.

Calblanca Rural

Terminamos nuestras recomendaciones con esta bonita casa rural, también con jacuzzi y con unas preciosas vistas al Valle de Ricote.

Calblanca Rural es una casa cueva reformada de tal manera que te quedarías a vivir allí. Cada estancia conserva de forma única la esencia de la vivienda y está cuidada hasta el último detalle. También cuenta con una pequeña piscina en la parte delantera y, de todos los alojamientos de esta lista, es el que se encuentra más cerca de la capital.

El Valle de Ricote es uno de mis lugares favoritos de la Región. Si vas allí, escríbeme, porque tengo unas cuantas recomendaciones que darte.

Se me ocurre algún alojamiento más, pero estos son a los que yo me iría si quisiera desconectar y hacer más bien poco durante un fin de semana con mi pareja.

Si crees que me he dejado alguno importante, escríbeme en mi perfil de Instagram, @carolomoyo. Y lo mismo si tienes un alojamiento de este tipo y consideras que deberías estar en esta lista: no dejo de ser un medio publicitario.

Nos vemos por aquí dentro de dos semanas.