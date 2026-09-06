Guadalupe sigue esperando

Monasterio de los Jerónimos, junto a la UCAM, en la pedanía murciana de Guadalupe / L.O.

Pasan los días, las semanas, los meses y hasta los años, la pedanía murciana sigue creciendo y creciendo, en cambio, sus servicios públicos siguen estancados, lo que significa que apenas puede cubrir de manera decente su demanda.

Si no ha llegado ya, está a punto de sobrepasar los doce mil habitantes, lo que significa que sería, por número de habitantes, uno de los medianos municipios de la región, pero su infraestructura, viaria, deportiva, sanitaria y social, es como si fuera una pedanía de tres o cuatro mil vecinos.

El puente que la une con Espinardo sigue ahí, como una Espada de Damocles esperando a que un accidente mortal avergüence a más de una y de uno, el campo de fútbol, está prácticamente impracticable y por si faltaba algo, solo falta que los chavales y chavalas que lo utilizan, cuando llega la noche se tendrán que hacer con una lámpara de esas que llevan los que se dedican a la espeleología, pues la iluminación es algo mas que deficiente.

Pero donde más deficiencias hay, son en temas tan importantes como la salud y unos accesos por carretera que hace tiempo que son una ratonera, creando incluso un foco de contaminación muy importante.

¿La respuesta del Ayuntamiento?

Cero. Aunque no dudo que ahora que llegan las próximas elecciones municipales volverán las promesas y los proyectos, pero la realidad es tozuda, y Guadalupe sigue creciendo, y ya no le valen ni los zapatos, ni el vestido que le compraron hace años, y el viejo traje tiene costuras abiertas por todos lados, y lo único que hacen es remendar un par de pistas, podar media docena de arbustos y poner dos toldos en un patio de un colegio, que apenas aportan nada en la lucha contra el sofocante calor.

Quizás la única solución pase por empezar a pedir un ayuntamiento propio, una opción que hoy puede parecer una locura, pero estoy seguro que es la única alternativa.