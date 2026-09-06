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Opinión | El canal del funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

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Del “Apreteu” de Quim Torra al “Apretad” de Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. / José Luis Roca

¿Qué diferencia hay entre los “apreteu” que llenaban las venas de odio a España a los Comité de Defensa de la República (CDR) y el “apretad” de Feijóo a sus hooligans extremistas para que sigan llenando las calles de odio a Pedro Sánchez y su “gobierno ilegitimo”?

Dicen que los extremos se tocan, y efectivamente, tan negativa para la convivencia es el nacionalismo catalán y vasco, como el nacionalismo español, ya que ambos dividen, crean dos tipos de personas, los que están conmigo o contra mi.

Hemos visto estos días insultar, agredir y hasta despreciar por parte de muchas personas con la bandera española como escudo protector a periodistas de la televisión pública, al mismo tiempo que llevaban a hombros a pseudo periodistas famosos por propagar mentiras y bulos, lo peor de todo es que todos nos tratan como si fuéramos borregos a los que guiar, y nosotros nos ponemos dos orejeras y a rebuznar.

Cuando Quim Torra, ex presidente de la Generalitat encendía los ánimos de sus cachorros, muchos de nosotros nos echamos a la cabeza de que un dirigente político se saltará ciertas líneas rojas, en cambio, ahora, la totalidad de los medios de comunicación conservadora de este santo país,ve con buenos ojos, e incluso participa en el “Apretad” de Núñez Feijóo.

Nunca le dijo el líder gallego a las asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia “apretad” contra Mazón, al contrario,arropó con un cinismo cruel al ex presidente valenciano, y es que otra cosa no, pero la “autoritas” se tiene o no se tiene, y eso se gana con la historia y la coherencia.

Ya estamos más cerca de echar a un gobierno social comunista, es cierto, pero también estamos mucho más cerca de reventar la convivencia, de momento los cabezazos, los palos y los insultos deseando la muerte de representantes políticos, principalmente mujeres, ya lo hemos normalizado.

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