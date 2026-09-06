Opinión | El canal del funcionario
Del “Apreteu” de Quim Torra al “Apretad” de Núñez Feijóo
¿Qué diferencia hay entre los “apreteu” que llenaban las venas de odio a España a los Comité de Defensa de la República (CDR) y el “apretad” de Feijóo a sus hooligans extremistas para que sigan llenando las calles de odio a Pedro Sánchez y su “gobierno ilegitimo”?
Dicen que los extremos se tocan, y efectivamente, tan negativa para la convivencia es el nacionalismo catalán y vasco, como el nacionalismo español, ya que ambos dividen, crean dos tipos de personas, los que están conmigo o contra mi.
Hemos visto estos días insultar, agredir y hasta despreciar por parte de muchas personas con la bandera española como escudo protector a periodistas de la televisión pública, al mismo tiempo que llevaban a hombros a pseudo periodistas famosos por propagar mentiras y bulos, lo peor de todo es que todos nos tratan como si fuéramos borregos a los que guiar, y nosotros nos ponemos dos orejeras y a rebuznar.
Cuando Quim Torra, ex presidente de la Generalitat encendía los ánimos de sus cachorros, muchos de nosotros nos echamos a la cabeza de que un dirigente político se saltará ciertas líneas rojas, en cambio, ahora, la totalidad de los medios de comunicación conservadora de este santo país,ve con buenos ojos, e incluso participa en el “Apretad” de Núñez Feijóo.
Nunca le dijo el líder gallego a las asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia “apretad” contra Mazón, al contrario,arropó con un cinismo cruel al ex presidente valenciano, y es que otra cosa no, pero la “autoritas” se tiene o no se tiene, y eso se gana con la historia y la coherencia.
Ya estamos más cerca de echar a un gobierno social comunista, es cierto, pero también estamos mucho más cerca de reventar la convivencia, de momento los cabezazos, los palos y los insultos deseando la muerte de representantes políticos, principalmente mujeres, ya lo hemos normalizado.
¿Qué será lo siguiente?
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