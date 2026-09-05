El verano llega a sus semanas finales de muy diversas maneras; aunque este epílogo sea siempre temido y ansiado a partes iguales. Durante este tiempo de descanso, en el que he tenido la fortuna de poder hacer cosas muy diversas, reflexionaba sobre el sentido del periodo vacacional y acerca de cómo este se ha instalado en nuestro calendario con una fuerza y presencia que parecen afirmar que siempre estuvo ahí. En realidad, todo lo contrario. Las vacaciones remuneradas tienen una vida bastante corta si la vemos dentro de la historia; y el placer de viajar, por viajar, también.

Resulta fascinante contemplar muchas de nuestras rutinas y hábitos desde el prisma elocuente que nos ofrece el conocimiento. Desde ahí, se alumbran muchas incógnitas y se toma consciencia de aspectos que nos circunscriben y definen, pero que tenemos asimilados de forma automática. Como gran parte de lo que somos, el concepto de viaje, más o menos de placer y de ocio estival, nació, en gran medida, en el mundo clásico. Griegos y romanos asentaron las bases de lo que después evolucionaría en Europa hasta llegar a la masiva expansión turística acontecida en los pasados años sesenta del siglo XX. La misma palabra turismo tiene una raíz latina: procede de ‘tornare’ que indica un movimiento de rotación; un viaje de ida y vuelta. Si miramos hacia atrás, se comprueba con sencillez que, desde tiempos remotos, hubo lugares destinados al sosiego y al deleite, especialmente durante los meses calurosos. En la antigua Roma, en el golfo de Nápoles, numerosas fueron las villas de recreo que diferentes familias patricias mandaron levantar. Pompeya fue una de esas ciudades donde la élite romana miraba la vida con una pausa desconocida, huyendo del ruido de la gran urbe imperial. También los antiguos romanos tenían algo parecido a nuestro concepto moderno de viajar por placer. De esta forma, lugares míticos señalados en los poemas homéricos fueron enclaves esenciales que congregaron a gran número de personajes pretéritos. Las supuestas tumbas de Aquiles y Héctor, en Troya, fueron visitadas por mucha gente, incluso por emperadores de la talla de Adriano o Diocleciano. Rodas fue también un lugar que atrajo, otrora, a muchos de estos turistas de la antigüedad. El terremoto acontecido en el año 226 a. d. Cr. desmoronó su orgullo de bronce; ese conocido Coloso que fue considerado una de las siete maravillas alzadas por el hombre milenios atrás. Pues bien, Plinio el Viejo nos habla de forasteros que acudían a contemplar los restos semihundidos de la escultura o de cómo trataban de abrazar con sus brazos los dedos de la célebre estatua. Los viajes escondían casi siempre una finalidad comercial o eran motivados por otras situaciones como guerras o peregrinaciones (en el anterior artículo hablamos del medieval Camino de Santiago). Fundamental fue para Europa el conocido como ‘Gran Tour’, un viaje de formación -para jóvenes de clases altas- que, aunque originado en Inglaterra a finales del siglo XVII, se expandió, posteriormente, incluso a lugares tan distantes como Estados Unidos, una experiencia de vida que incluso podía alargarse durante varios años. Esta «costumbre» fue, de alguna manera, el precedente de las conocidas becas Erasmus, una forma de que los jóvenes vieran mundo y asimilaran otra forma de estar en él. También influyó en las posteriores ideas románticas y en la valoración y difusión tanto de las célebres ruinas del pasado como en la exaltación de los enclaves considerados, entonces, como exóticos.

La revolución industrial y el flamante invento del ferrocarril hicieron que una gran cantidad de emergente burguesía buscase el mar y los balnearios para el descanso y el sosiego. El norte de nuestro país fue especialmente sensible a esta moda que secundó, incluso, la realeza. Eco notable de todo esto, en nuestra Murcia, fueron los baños medicinales de Archena, Fortuna y Alhama de Murcia, todos ellos vivieron un precioso resurgir durante el siglo XIX.

No hace demasiado oía unas declaraciones del admirado Rafa Nadal, en las que el deportista mallorquín expresaba como las nuevas generaciones preferían viajar e invertir en tener experiencias frente a la generación de sus padres que aunaban esfuerzos y sacrificios con la finalidad de la compra de una vivienda. Este comentario del tenista me dio mucho que pensar y fue origen del presente artículo. Viajar es importante a muchos niveles: nos ayuda a comprender la pluralidad del mundo y a relativizar aspectos que pueden necesitar otra visión, culturiza la mente y educa la mirada. Pero, sin embargo, no creo que sea algo imprescindible para la felicidad ni para poder vivir. En estas fechas muchos somos los que tornamos a nuestros lugares habituales, a nuestros hogares. No creo que quepa más dicha que la felicidad de volver con los ojos y el corazón renovados.